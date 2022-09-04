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TBMM Başkanı Şentop'tan 'Sivas Kongresi' mesajı

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#TBMM Başkanı#Mustafa Şentop#Sivas Kongresi
TBMM Başkanı Şentoptan Sivas Kongresi mesajı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2022 09:28

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sivas Kongresi'nin 103'üncü yılı mesajında "Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal ile tüm kahramanlarımızı saygıyla ve minnetle anıyorum" dedi.

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TBMM Başkanı Şentop, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal ile tüm kahramanlarımızı saygıyla ve minnetle anıyorum. 103 yıl önce Sivas'ın gök kubbesinde çınlayan o ses; hürriyet ve şerefinden vazgeçmemek için canından vazgeçen bu soylu milletin sesidir. Aynı azim, aynı ruhla" ifadelerine yer verdi.

Şentop ayrıca, üzerinde "Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz" diyen Sivas Kongresi kararı yazılı 'Temsil Heyeti' delegelerinin hatıra fotoğrafını paylaştı.

TBMM Başkanı Şentoptan Sivas Kongresi mesajı

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#TBMM Başkanı#Mustafa Şentop#Sivas Kongresi

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