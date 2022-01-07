TBMM Başkanı Şentop'tan 'Sadık Ahmet' mesajı: 'Dışişleri Bakanlığımıza gelen her resmi mektuba davasını nakşettirdiğimizi bilsinler'

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Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca, Batı Trakya Türklerinin sembol ismi Dr. Sadık Ahmet’in doğum yıldönümü nedeniyle anma programı düzenlendi. Törene TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bir video mesaj gönderdi.



Şentop, Dr. Sadık Ahmet’i, "Batı Trakyalı Türklerin kazandığı toplu hakları, bireysel haklara indirgemeye çalışan zalimlere karşı meydan okuyan bir yiğitti" şeklinde tanımladığı konuşmasında şunları söyledi:



"Batı Trakya Türklerinin medarı iftiharı Sadık Ahmet, Yunan parlamentosuna gönderilen ilk Türk milletvekili olarak; Batı Trakya Türklerinin insan hakları ve demokrasi sorunlarını bütün uluslararası platformlarda en yüksek sesle haykırmış çok önemli bir siyasetçiydi. Sadık Ahmet'i, Batı Trakya’daki Türklerin haklarını koruyan Lozan Barış Antlaşması’nın 72inci yılında, 24 Temmuz 1995’te henüz 48 yaşındayken öldürdüğünü zannedenler, Dışişleri Bakanlığımıza her gelen resmi mektuba ’Dr. Sadık Ahmet Caddesi, Ankara’ adresiyle onun adını ve davasını nakşettirdiğimizi bilsinler."