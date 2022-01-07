TBMM Başkanı Şentop'tan 'Sadık Ahmet' mesajı: 'Dışişleri Bakanlığımıza gelen her resmi mektuba davasını nakşettirdiğimizi bilsinler'

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Kritik veri sonrası altında ilk tepkiKritik veri sonrası altında ilk tepki#Altın Fiyatları
Trabzonsporun golcüsü Andreas Cornelius inanılmazı başardı Alexander Sörlothu geçtiTrabzonspor'un golcüsü Andreas Cornelius inanılmazı başardı! Alexander Sörloth'u geçti#Andreas Cornelius
Kentte vakalar arttı, yeni tedbiler alındı 24:00 sonrası için flaş kararKentte vakalar arttı, yeni tedbiler alındı! 24:00 sonrası için flaş karar#Koronavirüs
Bakan Kocadan Omikron uyarısı: Tedbirleri asla ihmal etmeyinBakan Koca'dan 'Omikron' uyarısı: Tedbirleri asla ihmal etmeyin#Omicron
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kültür-sanat birikimimizi arttırarak sürdürmeliyizCumhurbaşkanı Erdoğan: Kültür-sanat birikimimizi arttırarak sürdürmeliyiz#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Trabzonspor sezonun ikinci yarısına galibiyetle başladıTrabzonspor sezonun ikinci yarısına galibiyetle başladı#Trabzonspor
Doktora çirkin saldırı Sebebi pes dedirttiDoktora çirkin saldırı! Sebebi 'pes' dedirtti#Doktor
Bakan Kurum duyurdu: Evler 2-3 ay içerisinde teslim edilecekBakan Kurum duyurdu: Evler 2-3 ay içerisinde teslim edilecek#Murat Kurum
Hayat adeta felç oldu Peş peşe uyarılar: Bomba kasırgasına dönüşebilir...Hayat adeta felç oldu! Peş peşe uyarılar: Bomba kasırgasına dönüşebilir...#ABD
Adem Ljajicle anlaşma sağlandı Beşiktaş ile buraya kadar...Adem Ljajic'le anlaşma sağlandı! Beşiktaş ile buraya kadar...#Transfer
Kazakistanda gerilim tırmanıyor Vurun emri verildi...Kazakistan'da gerilim tırmanıyor! 'Vurun' emri verildi...#Kazakistan
Emine Erdoğan: 2030 için hedefimiz engelsiz bir TürkiyeEmine Erdoğan: 2030 için hedefimiz engelsiz bir Türkiye#Emine Erdoğan
AK Partili seçmenlere söyledikleri büyük tepki çekmişti O küfürbaz yakalandıAK Partili seçmenlere söyledikleri büyük tepki çekmişti! O küfürbaz yakalandı#Erhan Göçmez
İmza sinyalini verdi, resmen açıklandı Ligin ayarını bozan takım ve hoca...İmza sinyalini verdi, resmen açıklandı! Ligin ayarını bozan takım ve hoca...#Konyaspor
Şeffaf elbise Buckinghama giden yolu açtı: Hayatında yeni bir sayfa açılıyorŞeffaf elbise Buckingham'a giden yolu açtı: Hayatında yeni bir sayfa açılıyor#Kate Middleton
HABERLERGündem Haberleri

TBMM Başkanı Şentop'tan 'Sadık Ahmet' mesajı: 'Dışişleri Bakanlığımıza gelen her resmi mektuba davasını nakşettirdiğimizi bilsinler'

#Sadık Ahmet#Mustafa Şentop#Dışişleri Bakanlığı
TBMM Başkanı Şentoptan Sadık Ahmet mesajı: Dışişleri Bakanlığımıza gelen her resmi mektuba davasını nakşettirdiğimizi bilsinler

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Sadık Ahmet’i, 24 Temmuz 1995’te henüz 48 yaşındayken öldürdüğünü zannedenler, Dışişleri Bakanlığımıza her gelen resmi mektuba ’Dr. Sadık Ahmet Caddesi, Ankara’ adresiyle onun adını ve davasını nakşettirdiğimizi bilsinler" dedi.

Haberin Devamı

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca, Batı Trakya Türklerinin sembol ismi Dr. Sadık Ahmet’in doğum yıldönümü nedeniyle anma programı düzenlendi. Törene TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bir video mesaj gönderdi. 

Şentop, Dr. Sadık Ahmet’i, "Batı Trakyalı Türklerin kazandığı toplu hakları, bireysel haklara indirgemeye çalışan zalimlere karşı meydan okuyan bir yiğitti" şeklinde tanımladığı konuşmasında şunları söyledi:

"Batı Trakya Türklerinin medarı iftiharı Sadık Ahmet, Yunan parlamentosuna gönderilen ilk Türk milletvekili olarak; Batı Trakya Türklerinin insan hakları ve demokrasi sorunlarını bütün uluslararası platformlarda en yüksek sesle haykırmış çok önemli bir siyasetçiydi. Sadık Ahmet'i, Batı Trakya’daki Türklerin haklarını koruyan Lozan Barış Antlaşması’nın 72inci yılında, 24 Temmuz 1995’te henüz 48 yaşındayken öldürdüğünü zannedenler, Dışişleri Bakanlığımıza her gelen resmi mektuba ’Dr. Sadık Ahmet Caddesi, Ankara’ adresiyle onun adını ve davasını nakşettirdiğimizi bilsinler." 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sadık Ahmet#Mustafa Şentop#Dışişleri Bakanlığı

BAKMADAN GEÇME!

Sefer Levent CES 2022’den bildiriyor: Teslaya bindik, Togga gittik

Sefer Levent CES 2022’den bildiriyor: Tesla'ya bindik, Togg'a gittik!

#Togg
Erken uyarı sistemi tartışması Depremin olacağını 10 saniye önceden bilmek güvenli mi

Erken uyarı sistemi tartışması! Depremin olacağını 10 saniye önceden bilmek güvenli mi?

#Deprem Uyarı Sistemi
Sermiyan Midyata ‘filmi çekmedin’ davası

Sermiyan Midyat'a ‘filmi çekmedin’ davası

#Sermiyan Midyat

BAKMADAN GEÇME!

Sefer Levent CES 2022’den bildiriyor: Teslaya bindik, Togga gittik

Sefer Levent CES 2022’den bildiriyor: Tesla'ya bindik, Togg'a gittik!

#Togg
Erken uyarı sistemi tartışması Depremin olacağını 10 saniye önceden bilmek güvenli mi

Erken uyarı sistemi tartışması! Depremin olacağını 10 saniye önceden bilmek güvenli mi?

#Deprem Uyarı Sistemi
Sermiyan Midyata ‘filmi çekmedin’ davası

Sermiyan Midyat'a ‘filmi çekmedin’ davası

#Sermiyan Midyat