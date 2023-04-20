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TBMM Başkanı Şentop'tan 'Ramazan Bayramı' mesajı

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#Mustafa Şentop#Ramazan Bayramı#TBMM
TBMM Başkanı Şentoptan Ramazan Bayramı mesajı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 20, 2023 15:19

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Üç bayramı bir arada yaşayacağımız Ramazan Bayramımız, gazi meclisimizin kuruluşu ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız yüreklere birer ümit ve sevinç kaynağı olsun. 23 Nisan’ın arifesinde tüm arife çiçeklerinin bayramları kutlu olsun" dedi.

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TBMM Başkanı Şentop, Ramazan Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı. Şentop, bayramı kutlayarak, "Birliğin ve iyiliğin en samimi haliyle yeryüzünü saran ramazan ikliminin gelecek tüm zamanları kuşatmasını diliyorum. Hüzün ve umudun birleştiği, her birimizin acısına yine birbirimizin yüreğinde teselli bulduğumuz, iyilik ve iyileşmek üzere sımsıkı kenetlendiğimiz bir bayram vaktine giriyoruz. Yüreğimizdeki derin acımızla, evladına, annesine, kardeşine, dostlarına, en sevdiklerine hasret olan gönlü yaralı kardeşlerimizin kederini paylaşıyoruz. Dualarımız, ramazan-ı şerif mukabelelerimiz, Fatiha’larımız deprem felaketinde yitirdiğimiz canlarımız ve tüm şehitlerimiz için. Ruhları şad olsun. Bu zor zamanlarda eşi benzeri görülmemiş bir dayanışmayı tüm varlığıyla ortaya koyan, millet olmanın en yüce duygularıyla hiç tereddütsüz harekete geçen her bir vatandaşımıza şükranlarımı sunuyorum. Bayram günlerinde dahi ülkemiz ve milletimiz için vazifelerinin başında olan kurumlarımıza, görevlilerimize ve sivil toplum gönüllülerimize teşekkür ediyorum" dedi.

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Şentop, bayramların çocuklar için neşenin, tebessümün, heyecanın zamanı olduğunu kaydederek, "Çocuklarımızın en doğal hakkı olan bu duyguları coşkuyla yaşamaları için gayretimiz bakidir. En umutsuz zamanlardan dahi en aydınlık umutları yeşerten milletimizle beraber bunu başaracağız. Ve dünyanın bütün çocuklarının hakları ve mutlulukları için, daha adil ve yaşanabilir bir gelecek bırakabilmek yolunda mücadelemizi sürdüreceğiz. Üç bayramı bir arada yaşayacağımız Ramazan Bayramımız, gazi meclisimizin kuruluşu ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız yüreklere birer ümit ve sevinç kaynağı olsun. Her yıl gelişiyle kainatı yeniden dirilten ramazan-ı şerif'in en zarif hediyesi bayram günleri esenliklerle gelsin.

23 Nisan’ın arifesinde tüm arife çiçeklerinin bayramları kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

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#Mustafa Şentop#Ramazan Bayramı#TBMM

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