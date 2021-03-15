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Haber Giriş: 15.03.2021 - 12:27 | Son Güncelleme:

TBMM Başkanı Şentop’tan 'pul parası' açıklaması

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TBMM Başkanı Şentop’tan 'pul parası' açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop gündeme dair gazetecilerin sorularını yanıtladı. Şentop milletvekillerin pul giderleri ile ilgili olarak, ''İletişim giderleri ile ilgili bir ödememiz var. Pulun iletişim halinde kullanılması ile ödenir. Pul satın alınıp kullanılmaz ise Meclis’in ödemesi doğru değil. İletişim giderleri ile ilgili düzenlememiz var.'' ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Şentop’un açıklamaları şu şekilde:

İletişim giderleri ile ilgili bir ödememiz var. Üst limit 57 bin TL civarı. Telefon, posta giderlerini de içine alıyor. Pulun iletişim halinde kullanılması ile ödenir. Pul satın alınıp kullanılmaz ise Meclis’in ödemesi doğru değil. İletişim giderleri ile ilgili düzenlememiz var.

FEZLEKELER

Fezlekeler karma komisyonda. Bazı bireysel başvuru ilgili kararlarda AYM meclise göndermişti. AYM’nin kararlarının nasıl kararlar verebileceği belli. Meclis’e kanun değişikliği konusunda telkinde bulunmak yanlış.

AYM’de bireysel başvuru yolu hükmü engelleyen bir yol değildi. AYM’nin kararları yatay etki ediyor. Kesin hüküm anayasaya göre belirleyicidir.

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