TBMM Başkanı Şentop'tan, Prof. Dr. İlhan Başgöz için taziye mesajı

Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Araştırmaları ve yazdığı kitaplarla en önemli halk bilimcilerimizden kıymetli hocamız Prof. Dr. İlhan Başgöz, Sağlık Bakanlığımız tarafından ABD'den getirildikten sonra tedavi gördüğü hastanede vefat etti." ifadelerine yer verdi.



Şentop, Prof. Dr. Başgöz'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

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