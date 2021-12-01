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TBMM Başkanı Şentop'tan Polonya'da önemli temaslar

#TBMM Başkanı#Mustafa Şentop#Polonya

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Polonya'daki temasları kapsamında bugün ilk olarak Meclis Başkanı Elzbieta Witek ile bir araya geldi. Şentop, Türkiye-Polonya ve Romanya arasında üçlü mekanizmaya Meclis Başkanları boyutunu da ekleyerek bu mekanizmayı güçlendirmeyi arzu ettiklerini söyledi. Elzbieta Witek ise,“İki ülkenin, güvenliğe ve refaha hem bölgesel hem global olarak katkı sağlayabileceği şüphe götürmez bir gerçek” ifadelerini kullandı.

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Polonya Meclis Başkanı Elzbieta Witek ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Ziyaretin parlamento başkanları düzeyinde 5 yıl aradan sonra gerçekleştirilen ilk ziyaret olması sebebiyle çok önemli olduğunu ifade eden Şentop, ikili ve çok taraflı parlamenter diplomatik ilişkileri geliştirme amacıyla ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ifade etti.

Türkiye-Polonya arasındaki dostluk ve müttefiklik ilişkilerinin çok derin, tarihi temelleri olduğuna dikkat çeken Şentop, “600 yılı aşkın bir süredir iki ülke arasında siyasi, dostluk temelli ilişkiler devam ediyor. Bu süre içerisinde, bugün var olan birçok ülke daha tarih sahnesine çıkmamıştı. Bu kadar derin, köklü ilişkileri olan iki ülke dünyada belki de benzer şekilde yoktur.” dedi.

Öte yandan yakın zamanda ilişkileri geliştiren, güçlendiren çok önemli adımlar atıldığını vurgulayan Şentop, şöyle konuştu:
“Bunlardan birincisi, 2009 yılında ilişkilerimizi stratejik ortaklık seviyesine yükselttik. Nihayetinde yakın zamanda Cumhurbaşkanlığı Duda’nın Türkiye ziyareti ile beraber birçok alanda çok kapsamlı, çok önemli anlaşmalar imzalandı, adımlar atıldı. Biz bugün bu ziyaretimizde iki ülke arasındaki bu tarihi temelleri güçlü olan ve hükümetler arasında çok mükemmel düzeyde yürüyen ilişkilere, parlamenter diplomasi boyutuyla adımlar atmak için bir araya geldik.
Birçok konuyu sayın başkanla müzakere ettik. Türkiye olarak, her zaman Polonya ile birlikte müttefik ve dost ülke olarak, ortak paylaştığımız değerler ve güçlü müttefik anlayışı içerisinde ilişkilerimizi geliştirmeyi arzu ediyoruz.

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Türkiye-Polonya ve Romanya arasında 10 yıldır dışişleri bakanları düzeyinde devam eden bir üçlü mekanizma var. Bu üçlü mekanizmanın devlet başkanları düzeyine taşınması konusunda bir mutabakat sağlanmıştı. Biz de buna parlamento başkanları boyutunu da ekleyerek bu mekanizmayı güçlendirmeyi arzu ediyoruz.
Bunu en kısa zamanda Türkiye’de gerçekleştirme konusunda teklifimi sayın başkana ilettim. Bu toplantıyı Türkiye-Polonya-Romanya meclis başkanları toplantısını Türkiye'de yaparak bu üçlü mekanizmayı parlamentolar düzeyinde de geliştirmeyi arzu ediyoruz.

TBMM Başkanı Şentoptan Polonyada önemli temaslar

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Bu çerçevede ekonomi, savunma sanayi, turizm alanları başta olmak üzere pek çok alanda işbirliği konusunda  hususunda mutabakatlar sağlandı, bunları ileri seviyelere taşımayı düşünüyoruz. “

“ÇOK KRİTİK KONULARA DAHA KAPSAMLI YAKLAŞABİLECEĞİZ”

Polonya Meclis Başkanı Witek, iki ülke parlamentoları arasında dostluk gruplarının işbirliğini yoğun şekilde devam ettirdiğini ancak bu işbirliğini bir üst seviyeye çıkarmak istediklerini kaydetti.

Bunlardan birinin, ilişkileri Polonya-Romanya ve Türkiye olarak üçlü ilişkiler kapsamında geliştirmek istediklerini belirten Witek, “Böylece çok kritik konulara daha kapsamlı yaklaşabileceğiz. Özellikle güvenlik konusunda Türkiye hem NATO üyesi hem de ikili olarak müttefiklerimizden birisi. Güvenlik konusunda bizi desteklemekte.” Dedi.

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Toplantıda, uluslararası konularda da birçok konuya değindiklerini bildiren Witek, “İki ülkenin, güvenliğe ve refaha hem bölgesel hem global olarak katkı sağlayabileceği şüphe götürmez bir gerçektir.” diye konuştu. 

AB’ye gerçekleştirilmeye çalışılan yasa dışı göç kapsamında sadece organizatörler değil aynı zamanda bunun arkasında duran devlet mercilerine karşı da gerekli mücadeleyi verme konusunda gerekli çalışmaları gerçekleştireceklerini dile getiren Witek, THY’nin Yemen, Afganitsan, Irak ve diğer bu tür ülkelerden Belarus’a uçmak isteyenlerin biletleri askıya almasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

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Witek, Covid 19 ile mücadele konusunun da ele alındığını belirterek, iki ülke ticaret hacminin pandemiye rağmen çok daha yüksek rakamlara ulaştığını ifade etti.

Witek, iki ülke arasında ticaretin ilişkileri büyük katkı sağladığını kaydetti.

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#TBMM Başkanı#Mustafa Şentop#Polonya

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