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Haber Giriş: 17.06.2020 - 03:45,Son Güncelleme:

TBMM Başkanı Şentop'tan Pençe-Kaplan Operasyonu'na destek mesajı

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TBMM Başkanı Şentop'tan Pençe-Kaplan Operasyonu'na destek mesajı
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Pençe-Kaplan Operasyonu'na ilişkin, "Bölgemizde barışın tesis edilebilmesi için hayati önem arz eden terörle mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'dan Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine düzenlenen "Pençe-Kaplan Operasyonu"na ilişkin paylaşımda bulundu.

TBMM Başkanı Şentop, şunları kaydetti:

"Bölgemizde barışın tesis edilebilmesi için hayati önem arz eden terörle mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir. Cenab-ı Allah, sınırlarımızın muhafazası ve milletimizin selameti için mücadele yürüten kahraman askerlerimizin yardımcısı olsun."

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