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TBMM Başkanı Şentop’tan partilerin seçim stantlarına ziyaret

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#Mustafa Şentop#Tekirdağ#Zafer Partisi
TBMM Başkanı Şentop’tan partilerin seçim stantlarına ziyaret
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2023 18:31

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde esnaf ve vatandaşla buluştu, seçim stantlarını ziyaret etti. Memleket Partisi, Zafer Partisi ve Millet İttifakı partilerinin seçim stantlarını ziyaret eden Şentop, çalışanlara kolaylıklar diledi.

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bir dizi ziyaret programında Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesine geldi. Burada partililer tarafından karşılanan Şentop, esnaf ve vatandaş ziyaretinde bulundu.

Talep ve önerileri dinleyen Şentop’a vatandaş yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 1 saatlik gezinin ardından Şentop, Çerkezköy Belediye Meydanı’nda kurulan seçim stantlarını ziyaret etti.

TBMM Başkanı Şentop’tan partilerin seçim stantlarına ziyaret

İlk olarak Cumhur İttifakı partileri olan AK Parti, Yeniden Refah Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi stantlarını ziyaret eden Şentop, çalışanlara kolaylıklar diledi. Sonrasında Şentop, sırasıyla Memleket Partisi, Zafer Partisi, Saadet Partisi, DEVA Partisi, CHP, Gelecek Partisi ve İYİ Parti stantlarını ziyaret etti.

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Çalışanlara kolaylıklar dileyen Şentop, ziyaretlerini tamamlamasının ardından alandan ayrıldı.

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#Mustafa Şentop#Tekirdağ#Zafer Partisi

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