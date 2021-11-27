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TBMM Başkanı Şentop PAB Genel Kurulu kapsamında ikili görüşmeler yaptı

#Mustafa Şentop#Parlamentolar Arası Birlik #PAB
TBMM Başkanı Şentop PAB Genel Kurulu kapsamında ikili görüşmeler yaptı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İspanya'nın başkenti Madrid'de devam eden Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 143. Genel Kurulu kapsamında ikili görüşmeler yaptı.

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Şentop, Genel Kurula ev sahipliği yapan İspanya'nın Meclis Başkanı Meritxell Batet, Burundi Senato Başkanı Emmanuel Sinzohagera ve Endonezya Meclis Başkanı Puan Maharani ile ayrı ayrı görüştü.TBMM Başkanı Şentop ayrıca, Endonezya Meclisi Parlamenter İşbirliği Komisyonu Başkanı Fadil Zon ile de görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin ve PAB kapsamında atılacak ortak adımların değerlendirildiği bildirildi.

Şentop'un, Burundi Senato Başkanı Sinzohagera ile yaptığı görüşmede, ikili istişarelerin küresel ve bölgesel meseleler hakkında ortak bir yaklaşım geliştirme açısından çok yararlı olacağı mesajını verdiği belirtildi.

TBMM Başkanı Şentop PAB Genel Kurulu kapsamında ikili görüşmeler yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM 76. Genel Kurulu kapsamında eylül ayında Burundi Cumhurbaşkanı Evariste Ndayishimiye ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini hatırlatan Şentop'un, karşılıklı büyükelçiliklerin açılmasıyla ikili ilişkilerin ve iş birliğinin önemli bir ivme kazandığını, çok kapsamlı görüşmelerin devam edeceğini vurguladığı kaydedildi.

ŞENTOP, AZERBAYCAN MECLİS BAŞKANI GAFAROVA İLE GÖRÜŞTÜ

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Şentop, Azerbaycanlı mevkidaşı Sahibe Gafarova'ya, Ermenistan'ın 16 Kasım'daki saldırıları sonucu şehit olan Azerbaycanlılara Allah'tan rahmet, Azerbaycan halkına başsağlığı diledi.

Azerbaycan'ın Zafer Günü olan 9 Kasım'dan sonra Ermenistan'ın provokasyonlarını arttırdığı süreci endişeyle izlediklerini kaydeden Şentop, "Birçok kez açıklama yaptığımız gibi Ermenistan, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü ihlal etmekten vazgeçmeli ve sağduyulu tavır benimsemelidir." dedi.

TBMM Başkanı Şentop, "Bölgede istikrar ve iş birliğine yönelik fırsatların belirlendiği bir dönemde, gelişmelerin kontrol altında tutulmasını sağlamalıyız. Bölgesel iş birliğine yönelik açılan fırsat penceresinin açık tutulması için Ermenistan da itidalli davranmalıdır." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Şentop PAB Genel Kurulu kapsamında ikili görüşmeler yaptı

Türkiye'nin Azerbaycan ile dayanışmasının bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da süreceğinin altını çizen Şentop, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Azerbaycan'daki görev süresinin uzatılmasına ilişkin tezkereyi 10 Kasım'da TBMM'de onayladık. Ağdam'da bulunan Ortak Merkez'deki bölgede ateşkesin korunması ve güvenliği için faaliyetlerimize devam edeceğiz." dedi.

Şentop, Türk Devletler Teşkilatının Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda 12 Kasım'da gerçekleştirdiği zirveyi hatırlatarak Türkiye'nin dönem başkanlığında belirlenen "Yeşil Teknolojiler ve Dijital Çağda Akıllı Şehirler" teması kapsamında Karabağ'ın yeniden imar ve ihyasının da daha görünür kılınacağını, Şuşa Beyannamesi'nde de belirtildiği üzere, Türk Cumhuriyetleri ile ilişkilerin Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) çatısı altında geliştirilmesine de özel önem gösterileceğini söyledi.

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Bu arada Şentop, TBMM'nin ev sahipliğinde 9-10 Aralık'ta İstanbul'da düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 16. Konferansı'na, Azerbaycan Meclis Başkanı Gafarova'yı davet etti.

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#Mustafa Şentop#Parlamentolar Arası Birlik#PAB

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