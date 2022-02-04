Atatürk Anıtı'na saldırıya TBMM Başkanı Şentop ve AK Parti Sözcüsü Çelik'ten tepki

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ilk başkanı, Millî Mücadelemizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Millet olarak sahip çıktığımız hatırasına yönelik Samsun’da gerçekleşen provokatif saldırıyı şiddetle kınıyorum.

Aynı gün Edirne Uzunköprü’de bulunan Adalet Anıtı da saldırıya uğramıştır. Bir karanlık el geçmişte olduğu gibi provokasyonlar denemektedir; Millet olarak o elin niyetini biliyoruz. Türkiye'ye düşmanlık eden o el mutlaka kırılır; Millete hainlik beyhudedir, geleceği yoktur.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: SAYGISIZLIĞA VE PROVOKASYONA GEÇİT VERMEYİZ

Samsun'daki Atatürk Anıtı'na çirkin saldırıya tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz hatırasına yapılan saygısızlıkları ve provokasyonları kınıyoruz. Geçmişten beri bu saygısızlıkların ve provokasyonların temel amacı vatandaşlarımızda infial oluşturmak ve Türkiye’ye zarar vermektir. Atatürk, İstiklal Savaşı’mızın başkomutanı, Yüce Meclis’imizin ilk başkanı ve ilk Cumhurbaşkanımız olarak milletimizin müstesna değeridir. Aziz hatırasına dönük her türlü saygısızlığa ve provokasyona geçit vermeyiz" ifadelerini kullandı.