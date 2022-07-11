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TBMM Başkanı Şentop'tan maske çağrısı: Kapalı alanlarda kullanmada fayda var

#Mustafa Şentop#Maske#Koronavirüs
TBMM Başkanı Şentoptan maske çağrısı: Kapalı alanlarda kullanmada fayda var

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, koronavirüs vaka sayılarında artış yaşandığına dikkat çekerek, "Her ne kadar salgındaki hastalığın seyri biraz hafif gitse de yine de bulaşma sayısında artış var. Onun için yine bazı hassasiyetlerimizi öne çıkarmak, mesafe ve hijyene dikkat etmek, mümkünse toplu ve kapalı alanlarda maske kullanmak gibi hususlara riayet etmekte fayda var” dedi.

 

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kurban Bayramı’nın 3’üncü gününde memleketi Tekirdağ’da Şehir Hastanesi'nde personel ile kırsal Yağcı ve Banarlı mahallelerinde vatandaşlarla bayramlaşmaya katılıp, Süleymanpaşa Belediyesi’nin Karacakılavuz Mahallesi’nde bu yıl 3’üncüsünü düzenlediği Geleneksel Keşkek Fevstivali’nin açılışını yaptı. Şentop, festival alanında keşkek karıştırarak katılımcılara ikram ettikten sonra Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ile birlikte havanda buğday dövdü.

‘ÇOK ZOR İKİ YIL GEÇİRDİK’

Festivalin açılış konuşmasını yapan Şentop, katılanların bayramlarını kutlayarak, dünyanın barış ve huzur ortamı içerisinde bayramları kutlamasını istediklerini dile getirdi. Kurban Bayramı’nın Müslümanlar için büyük bir bayram olduğunu söyleyen Şentop, "Muhakkak buradaki bulunanların yakınlarından hac da olanlar var, 2 yıl boyunca hac yapma imkanı bulamamıştık. Salgın sürecinin hafiflemesi ile beraber hac yapma imkanı da bu yıl oldu. İnşallah önümüzdeki yıl daha fazla sayıda vatandaşımızın gidebileceği hac imkanı da olacak. Tabi yavaş, yavaş salgın şartları da iyileşiyor diyorduk fakat biliyorsunuz yine sayıca artış var. Her ne kadar salgındaki hastalığın seyri biraz hafif gitse de yine de bulaşma sayısında artış var. Onun için yine bazı hassasiyetlerimizi öne çıkarmak, mesafe ve hijyene dikkat etmek, mümkünse toplu ve kapalı alanlarda maske kullanmak gibi hususlara riayet etmekte fayda var. Çok zor iki yıl geçirdik, bir daha o günleri Allah göstermesin bizlere” diye konuştu.

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TBMM Başkanı Şentoptan maske çağrısı: Kapalı alanlarda kullanmada fayda var

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#Mustafa Şentop#Maske#Koronavirüs

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