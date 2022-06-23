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TBMM Başkanı Şentop'tan, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun ailesine taziye telefonu

#Mustafa Şentop#Mahmut Ustaosmanoğlu#Taziye
TBMM Başkanı Şentoptan, Mahmut Ustaosmanoğlunun ailesine taziye telefonu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında hayatını kaybeden Mahmut Ustaosmanoğlu'nun ailesini arayarak taziyede bulundu.

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TBMM Başkanı Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ömrünü ilim, irşad ve tebliğe vakfeyleyerek binlerce talebe yetiştiren, manevi önderlerimizden muhterem Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi'ye Cenab-ı Hak'tan rahmet, ailesine, talebelerine ve tüm sevenlerine sabr-ı cemil diliyorum. Mekanı cennet, makamı âlî olsun" dedi.TBMM Başkanı Şentop, vefat eden Mahmut Ustaosmanoğlu'nun oğlu Ahmet Ustaosmanoğlu'nu da arayarak taziye dileklerini iletti. Şentop, Ahmet Ustaosmanoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinde sabır ve metanet dileğinde bulundu.

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#Mustafa Şentop#Mahmut Ustaosmanoğlu#Taziye

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