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TBMM Başkanı Şentop'tan 'Lozan Antlaşması' açıklaması: Gizli bir madde yok

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#TBMM Başkanı#Mustafa Şentop#Lozan Antlaşması
Oluşturulma Tarihi: Ocak 04, 2023 13:58

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Lozan Antlaşması tartışmalarıyla ilgili, "Parlamentolarda oylanan uluslararası sözleşmelerde gizli bir hüküm olmaz. Uluslararası bir anlaşmanın gizli bir maddesi nasıl olabilir? Lüzumsuz bir tartışma. Gizli bir madde yok." ifadelerini kullandı.

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Lozan Barış Anlaşması’nda gizli madde olduğu iddialarına ilişkin, “Lozan Anlaşması süreli bir anlaşma değil. Çok taraflı bir anlaşma. Süre meselesi söz konusu değil. Gizli madde meselesi hukukçular tarafından tuhaf karşılanacak bir durum. Uluslararası bir anlaşma yapıldığı zaman o ülkelerin parlamentolarına gelir, burada onaylanır. Gizli olan bir hüküm nasıl onaylanacak, kim bakacak, değerlendirecek de onay verecek? Gizli bir hüküm olamaz” ifadelerini kullandı.

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#TBMM Başkanı#Mustafa Şentop#Lozan Antlaşması

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