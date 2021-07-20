TBMM Başkanı Şentop'tan Kurban Bayramı mesajı

TBMM Başkanı Şentop, Kurban Bayramı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada "Aziz Milletim. Bütün dünya ile birlikte bizim de hayatımızı etkileyen koronavirüsün gölgesinde, bir bayramımızı daha kutlamanın buruk sevinci içindeyiz. Hangi hâl içinde olursak olalım, bayramlarımızın bizi tazelediğini, duygularımızı toplumsal bir sevinç ânına çevirdiğini biliyoruz. Birbirimize biraz daha anlayış ve arttırılmış bir hoşgörü ile yaklaştığımız bayram günlerinde, hayatımızın akışı da kısa süreliğine değişiyor. Bayram bilinci bütün kötümserliklerimizin üzerine bir sünger çekip bizi adeta yeni bir başlangıç noktasına, yeni bir umut kapısına getiriyor. Kurban Bayramımızın sizin, sevdiklerinizin, ülkemizin ve İslam âleminin huzur, barış ve refahına vesile olmasını dilerken, her birinizi kalpten selamlıyorum. Duamız odur ki; Aziz Milletimizin birlik ve dirliği ebedî olsun, yeryüzü iyilik, merhamet ve adalet yurdu olsun. Cenab-ı Hak Bayram sevincimizi dâim etsin" dedi.

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