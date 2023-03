TBMM Başkanı Şentop'tan 'Kadınlar Günü' mesajı

Haberin Devamı

TBMM Başkanı Şentop, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' nedeniyle mesaj yayımladı. Şentop, mesajında, "Sevgi ve şefkati yüreklerden hayatlara taşıyan, tüm insanlık için merhamet duygularını yeryüzünde iyilik hareketine dönüştüren, en zor zamanlarda yüksek kalbi hassasiyet ve cesaretle en önde yürüyen kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum. Yaşadığımız büyük afetten etkilenen, canlarını, sevdiklerini, ailelerini kaybeden tüm kardeşlerimize sabırlar diliyorum. Gönlü yaralı nice annemizin, kardeşimizin, evladımızın derin acıları her birimizin yüreğini dağlamaya devam etmektedir. Deprem bölgesindeki yaraları hassasiyetle sarmak için hep birlikte tüm gücümüzle çalışırken, gelecekte milletimizin bir daha böylesi acılar yaşamaması için şehirlerimizin yeniden ihyası ve inşası aşamasında depreme karşı gerekli tüm önlemleri almakta kararlıyız" dedi.

'DAİMA KIZ ÇOCUKLARIMIZIN YANINDA OLACAĞIZ'

Geleceğin inşasına omuz omuza yön vereceklerini vurgulayan Şentop, şunları kaydetti:

"Hiçbir ayrımcılık ve haksızlığa asla müsaade etmeden, kız çocuklarımızı hayatın her alanında daima en güçlü şekilde teşvik edecek, hayallerini gerçeğe dönüştürme yolculuğunda daima yanlarında olacağız. İlk günden itibaren ülkemizin ve dünyanın her köşesinden kadınlarımız, gönüllü ya da görevli tüm güçleri ve emekleriyle kardeşlerinin yanındalar. Özellikle depremden etkilenen anneleri, çocukları, bebekleri şefkat kanatlarıyla sarıyor ve tüm ihtiyaçlarını incelikle düşünüyorlar. Yorganını, sobasını gönderen, dualarla çoraplar ören ninelerimiz, ekmeğini kardeşleri için pişiren Anadolu insanımız, sivil toplum gönüllüleri, asker, polis, arama kurtarma görevlisi, mühendis, öğretmen, din görevlisi, sağlık çalışanı, kuaför, psikolog ve daha nice kadınlarımız… Tarihin en zor zamanlarında olduğu gibi Milletimizin sarsılmaz birliği ve kardeşliğine, kadınlarımızın zorluklarla mücadele azmi ve inancına bir kez daha şahit oluyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tekrar tebrik ediyor, aziz milletimizin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum."