TBMM Başkanı Şentop'tan 'Kadınlar Günü' mesajı

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TBMM Başkanı Şentop, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle mesaj yayımladı. Şentop, kadınların her alanda toplumun örnek ve öncüleri olduğunu belirterek, "Ana ata' bilincimizin kökleri, binlerce yıl öncesinden bugüne, kadınlara verilen değerle güçlenmiş ve uygarlıklar bu ehemmiyet ölçüsüyle gelişmiştir. 'İnsan topluluğu kadın ve erkek denilen iki cins insandan mürekkeptir. Kabil midir ki, bu kütlenin bir parçasını ilerletelim, ötekini ihmal edelim de kütlenin bütünlüğü ilerleyebilsin. Mümkün müdür ki, bir cismin yarısı toprağa zincirlerle bağlı kaldıkça öteki kısmı göklere yükselebilsin?' sözleriyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu ehemmiyeti en veciz haliyle ifade etmiştir. Bugün dünyanın farklı coğrafyalarında ve kültürlerinde kadınların, eğitimden sanata, spordan teknolojiye, her noktada başarılarıyla geleceğe yön veriyor olması, insanlığın ve dünyanın geleceğine yönelik umutları da yeşertmektedir. Bu başarıları engellemeye, kadınların fedakarlıklarla örülü çabalarına gölge düşürmeye yönelik yaşanılan ayrımcılık ve haksızlıkların önüne geçmek için topyekun eksiksiz mücadele elzemdir" dedi.

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'KADINLAR İSTİKBALİMİZİN GARANTİSİDİR'

Çağın en önemli meselelerinden biri olan kadına yönelik her türlü fiziki, ruhsal şiddet ve ayrımcılığın bir insanlık suçu olduğunu ifade eden Şentop, şunları kaydetti:

"Şiddetle mücadelede alınacak önlemlerin etkinliği ancak, milletçe öz benliğimizde var olan 'cana ve canların haklarına değer verme' yüksek bilincinin öne çıkmasıyla ve bu bilincin yetişen yeni nesillere aktarımıyla mümkün olacaktır. Günümüzde dünyanın dört bir yanında yaşanan savaşlar ve iç çatışmaların da en büyük mağdurlarının maalesef kadınlar ve çocuklar olduğunu unutmamak gerekmektedir. Savaşların ağır bedelleriyle evlerinden, hayatlarından ayrılmak, zorlu göç yolculukları yapmak zorunda kalmaktadırlar. Savaşların ve şiddetin her türünün bir an evvel son bulması, sadece bugünün değil, geleceğin ve insanlığın kurtuluşu için şarttır. Güçlü bir toplumun temelini güçlü kadınlar oluşturur. Cesur ve geleceğe güvenle bakan ve hayatın her alanında güçlü bir varlık gösteren kadınlar, milletçe istikbalimizin de garantisidir. İstiklal Mücadelemizin kahramanları Anadolu'nun cesur kadınlarından, bugün hayatın her alanında, el emeği göz nuruyla emek veren; ilmi, fikri, irfanı ve erdemiyle geleceğimizi şekillendiren, hayatın anlamını güçlendiren kadınlara, hayatımıza ve geleceğimize kattıkları değer için gönülden teşekkürlerimi sunuyor, tüm kadınların '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü içten dileklerimle kutluyorum."