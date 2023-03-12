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TBMM Başkanı Şentop'tan, 'İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy' paylaşımı

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#TBMM#Ankara#Mehmet Akif Ersoy
TBMM Başkanı Şentoptan, İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy paylaşımı
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2023 15:49

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, İstiklal Marşı'nın kabulünün 102'nci yıl dönümü vesilesiyle, Mehmet Akif Ersoy ve milli mücadele kahramanlarını rahmet ve minnetle andığını belirten paylaşımda bulundu.

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TBMM Başkanı Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "12 Mart 1921'de, milli iradenin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisi’mizde, bütün mebuslarımızın ayakta alkışlarıyla ebedi Milli Marşımız olarak kabul edilen İstiklal Marşı'mız; cesaretle başlayan, imanla büyüyen ve inancın zaferiyle sonuçlanan bir hürriyet destanıdır. Her bir mısranın manası milli mücadelemizin ruhuyla mücessem marşımız, her biri sırrı mühim kelimelerle dokunmuş bayrağımızdır. Bu mukaddes bayrak sonsuza kadar milletimizin yüreğinde, vatan aşkının en gür sedası ve en coşkun ateşiyle dalgalanmaya devam edecektir. 'Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet; hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklal' dizelerindeki güçlü ifadesiyle istiklalimizin marşı; istikbalimizin yıldızı ve bağımsızlığımızın ebedi belgesidir. İstiklal Marşı'mızın kabulünün 102'nci yıl dönümü vesilesiyle Burdur Mebusumuz, İslam Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un şahsında aziz vatan topraklarını bizlere emanet eden tüm ecdadımızı rahmetle ve minnetle anıyorum. Büyük şairimizin duasıyla; 'Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın.' Aziz milletimizi hürmetle selamlıyorum" ifadelerini kullandı. (DHA)

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#TBMM#Ankara#Mehmet Akif Ersoy

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