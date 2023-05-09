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TBMM Başkanı Şentop'tan İsrail'in Gazze saldırılarına tepki

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#TBMM#Mustafa Şentop#İsrail
TBMM Başkanı Şentoptan İsrailin Gazze saldırılarına tepki
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2023 15:18

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayarak, "İsrail'in bölgeyi kaosa sokmaktan başka işe yaramayan ve barışın tesisini imkansız hale getiren bu hukuksuz, barbarca saldırılarına bir an evvel son vermesi gerekiyor" dedi.

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TBMM Başkanı Şentop, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail güvenlik güçlerinin Gazze'ye düzenlediği, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 13 masum insanın hayatını kaybetmesine neden olan saldırısını en sert şekilde kınıyorum. Saldırıda hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum.

İsrail'in bölgeyi kaosa sokmaktan başka işe yaramayan ve barışın tesisini imkansız hale getiren bu hukuksuz, barbarca saldırılarına bir an evvel son vermesi gerektiğini yüksek sesle ifade ediyorum. Türkiye, Filistin halkının meşru haklarına karşı işlenen bu hukuk dışı saldırıları her daim kınamaya devam edecektir" ifadelerini kullandı. (DHA)

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#TBMM#Mustafa Şentop#İsrail

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