TBMM Başkanı Şentop'tan İsrail'in Gazze saldırılarına tepki

Haberin Devamı

TBMM Başkanı Şentop, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail güvenlik güçlerinin Gazze'ye düzenlediği, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 13 masum insanın hayatını kaybetmesine neden olan saldırısını en sert şekilde kınıyorum. Saldırıda hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum.

İsrail'in bölgeyi kaosa sokmaktan başka işe yaramayan ve barışın tesisini imkansız hale getiren bu hukuksuz, barbarca saldırılarına bir an evvel son vermesi gerektiğini yüksek sesle ifade ediyorum. Türkiye, Filistin halkının meşru haklarına karşı işlenen bu hukuk dışı saldırıları her daim kınamaya devam edecektir" ifadelerini kullandı. (DHA)