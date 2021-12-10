TBMM Başkanı Şentop'tan İSİPAB 16. Konferansı'nda kritik temaslar

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkeleri Parlamento Birliği 16. Konferansı’nda BAE Federal Ulusal Konsey Başkanı Saqr Ghobash ve parlamento üyeleriyle bir araya geldi. Görüşmede, TBMM Başkanı Şentop, ikili ilişkilerde geride bırakılan durgun dönemde bile ilişkilerin bir şekilde ilerlediğine işaret ederek, "Bizler parlamentolar olarak bu olumlu gelişmelere katkı sunmak istiyoruz. Bu doğrultuda BAE-Türkiye dostluk grubunun Dubai'de 23 Kasım'da yaptığı görüşmenin çok olumlu geçtiğini öğrendim. Bu temasların devamı olarak detaylı görüşmek için parlamento üyelerimizin bir araya gelmesini faydalı buluyorum. Sizi Türkiye'ye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Şentop, toplantıda yaptığı konuşmada, “Pandemi süreci ilişkilerimizi olumsuz yönde etkiledi. Bu tür uluslararası platformların çalışmaları da bundan etkilendi. Fakat dünya durmuyor, dünya dönüyor. Olaylar hadiseler sorunlar devam ediyor. Tedbirlere riayet ederek toplanmamız gerekir diye düşündük. Bu bakımdan toplantıyı düzenledik. Faydalı olacağına inanıyorum. Halklarımız arasında sağlam dostluk üzerine inşa edilen Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri ilişkileri de son dönemde güçlü ve olumlu bir ivme yakalaması bizi memnun ediyor. Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed’in 24 Kasım’da Türkiye’yi ziyareti ve Sayın Cumhurbaşkanımızla yaptığı görüşme içinde bulunduğumuz yeni dönemin en üst düzeyde tasdikini oluşturmaktadır. İkili ilişkilerimizde geride bıraktığımız durgun dönemde dahi, iki ülke halkı arasında sosyal toplumsal ve ticari bağlamın kesilmeksizin devam ettiğini memnuniyetle müşahede ettik. Bizler parlamento olarak bu olumlu ivmeye katkı sunmayı, parlamentolar arasındaki ilişkileri yeniden kuvvetlendirmeyi arzu ediyoruz” dedi.

Şentop, konferans kapsamında Cezayir Ulusal Halk Meclisi Başkanı Brahim Boughali ve parlamento üyeleriyle de bir araya geldi. TBMM Başkanı Şentop, kabulde, “Cezayir bizim Afrika kıtasındaki en büyük ticaret ortağımızdır. 3,5 milyar dolar bir ticaret hacmimiz var. Ülkenizdeki en büyük dış ticaret yatırımcıları da Türk firmaları. Gerek savunma sanayi ve diğer alanlarda ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Parlamentolar arasında da ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz" dedi.