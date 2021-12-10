TBMM Başkanı Şentop'tan İSİPAB 16. Konferansı'nda kritik temaslar

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkeleri Parlamento Birliği 16. Konferansı’nda BAE Federal Ulusal Konsey Başkanı Saqr Ghobash ve parlamento üyeleriyle bir araya geldi. Görüşmede, TBMM Başkanı Şentop, ikili ilişkilerde geride bırakılan durgun dönemde bile ilişkilerin bir şekilde ilerlediğine işaret ederek, "Bizler parlamentolar olarak bu olumlu gelişmelere katkı sunmak istiyoruz. Bu doğrultuda BAE-Türkiye dostluk grubunun Dubai'de 23 Kasım'da yaptığı görüşmenin çok olumlu geçtiğini öğrendim. Bu temasların devamı olarak detaylı görüşmek için parlamento üyelerimizin bir araya gelmesini faydalı buluyorum. Sizi Türkiye'ye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.
Şentop, konferans kapsamında Cezayir Ulusal Halk Meclisi Başkanı Brahim Boughali ve parlamento üyeleriyle de bir araya geldi. TBMM Başkanı Şentop, kabulde, “Cezayir bizim Afrika kıtasındaki en büyük ticaret ortağımızdır. 3,5 milyar dolar bir ticaret hacmimiz var. Ülkenizdeki en büyük dış ticaret yatırımcıları da Türk firmaları. Gerek savunma sanayi ve diğer alanlarda ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Parlamentolar arasında da ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz" dedi.