TBMM Başkanı Şentop'tan Hasan Macit'e destek telefonu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Beyaz Saray Bidenın gafını toparlayamadı Putin krizi fırsata çevirdi...Beyaz Saray Biden'ın gafını toparlayamadı! Putin krizi fırsata çevirdi...#ABD
Karaveliden maça damga vuran karar Çok şaşırtmıştı ama haklı çıktı, 99 gün sonra ilk kez...Karaveli'den maça damga vuran karar! Çok şaşırtmıştı ama haklı çıktı, 99 gün sonra ilk kez...#Beşiktaş
Hemen olup kurtulayım diyenler var... Omicronda en büyük tehlike: REHAVET'Hemen olup kurtulayım diyenler var...' Omicron'da en büyük tehlike: REHAVET#Omicron
MSB duyurdu: Saldırı hazırlığındaki 10 terörist etkisiz hale getirildiMSB duyurdu: Saldırı hazırlığındaki 10 terörist etkisiz hale getirildi#MSB
Canlı | Sivasta gol sesi Skor... Canlı | Sivas'ta gol sesi! Skor...#Fenerbahçe Maçı
Sosyal medyada gündem olmuştu Kira yardımı isteyen çiftle ilgili şoke eden açıklamaSosyal medyada gündem olmuştu! Kira yardımı isteyen çiftle ilgili şoke eden açıklama#Ataşehir
Beşiktaş, Malatyada direklere takıldı 2 gol...Beşiktaş, Malatya'da direklere takıldı! 2 gol...#Süper Lig
Gözaltına alınmıştı Sedef Kabaş, adliyeye sevk edildiGözaltına alınmıştı! Sedef Kabaş, adliyeye sevk edildi#Sedef Kabaş
Bakan Nebatiden kur korumalı mevduat açıklaması: 184 milyar liraya ulaştıBakan Nebati'den kur korumalı mevduat açıklaması: 184 milyar liraya ulaştı#Nureddin Nebati
Resmen akın ettiler... 1 haftada satışlar 3 kat arttıResmen akın ettiler... 1 haftada satışlar 3 kat arttı!#Sömestir
Bir uyarı daha... Dikkat yoğun kar geliyor... Canlı yayında saat verdiBir uyarı daha... Dikkat! yoğun kar geliyor... Canlı yayında saat verdi#Meteoroloji
Ekranlar kıpkırmızı Bitcoin için 20 bin dolar sesleri...Ekranlar kıpkırmızı! Bitcoin için 20 bin dolar sesleri...#Kripto Para
Akıl almaz uygulama, tepki yağıyor Canlı kaplan manzaralı lüks oda...Akıl almaz uygulama, tepki yağıyor! Canlı kaplan manzaralı lüks oda...#Çin
Tacizle suçlanan Prens Andrewnun eski çalışanı anlattı: Gece, oyuncak ayıları ile uyuyorduTacizle suçlanan Prens Andrew'nun eski çalışanı anlattı: Gece, oyuncak ayıları ile uyuyordu#PRENS ANDREW
Dünyanın tartıştığı konuyu 3 uzmana sorduk: Covid-19 penis boyunu küçültebilir miDünyanın tartıştığı konuyu 3 uzmana sorduk: Covid-19 penis boyunu küçültebilir mi?#Covid-19
HABERLERGündem Haberleri

TBMM Başkanı Şentop'tan Hasan Macit'e destek telefonu

#TBMM Başkanı#Mustafa Şentop#Hasan Macit
TBMM Başkanı Şentoptan Hasan Macite destek telefonu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Giresun’da hastanede fenalaştığı anlardan görüntüsü başhekim sekreteri tarafından sosyal medyada paylaşılan Hasan Macit'i (75) telefonla arayarak, sağlığıyla ilgili gelişmeleri yakından takip edeceklerini söyledi.

Haberin Devamı

Meclis Başkanı Şentop, Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koltuğun üzerinde fenalaştığı anları başhekim sekreteri Gülsen K. tarafından sosyal medyada paylaşılan Hasan Macit’i telefonla aradı. Şentop, Macit'e 'geçmiş olsun' dileğini ileterek, destek verdi. Şentop, muamelenin, sağlık çalışanına yakışmayan davranış olduğunu belirterek, konuyla ilgili takibin yetkililer tarafından yapıldığını kaydetti. Meclis Başkanı Şentop, "İnsanlık hali. Hepimiz yaşlanacağız yaşlıyız, hepimiz hastalanacağız hastalanıyoruz. Dolayısıyla bu konuda daha çok bir hassasiyetle hareket etmesi gerekir herkesin. Geçmiş olsun, Allah şifa versin. Biz de takip edeceğiz sağlıkla ilgili gelişmelerini inşallah. Allah’a emanet ol" dedi.

İlgili Haber

Hastanede skandal: Görevden alındı, soruşturma başlatıldıHastanede skandal: Görevden alındı, soruşturma başlatıldıHaberi görüntüle

Hasan Macit de devletin kendisine destek verdiğini ve 5-6 ameliyatının yapıldığını anlattı.

Haberin Devamı

Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başhekim sekreteri Gülsen K., Hasan Macit'in koltuğun üzerinde acı çektiği anları kayda alıp, sosyal medyada şarkı ekleyerek paylaşmıştı. Gülsen K., tepki çeken paylaşımını daha sonra kaldırmıştı. Görevden alınan sekreter hakkında adli ve idari soruşturma başlatılmıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#TBMM Başkanı#Mustafa Şentop#Hasan Macit

BAKMADAN GEÇME!

Bilimsel olarak kanıtlandı Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

Bilimsel olarak kanıtlandı! Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

#Kadın
Hemen olup kurtulayım diyenler var... Omicronda en büyük tehlike: REHAVET

'Hemen olup kurtulayım diyenler var...' Omicron'da en büyük tehlike: REHAVET

#Omicron
Sinema tarihini değiştiren çıplak fotoğraf skandalı... O pembe elbisenin hikayesi

Sinema tarihini değiştiren 'çıplak fotoğraf skandalı'... O pembe elbisenin hikayesi!

#Marilyn Monroe

BAKMADAN GEÇME!

Bilimsel olarak kanıtlandı Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

Bilimsel olarak kanıtlandı! Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

#Kadın
Hemen olup kurtulayım diyenler var... Omicronda en büyük tehlike: REHAVET

'Hemen olup kurtulayım diyenler var...' Omicron'da en büyük tehlike: REHAVET

#Omicron
Sinema tarihini değiştiren çıplak fotoğraf skandalı... O pembe elbisenin hikayesi

Sinema tarihini değiştiren 'çıplak fotoğraf skandalı'... O pembe elbisenin hikayesi!

#Marilyn Monroe