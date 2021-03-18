TBMM Başkanı Şentop'tan flaş HDP açıklaması

Şentop'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:



Anayasamızda, mevzuatımızda parti kapatma var. Bunun gerekçeleri, sebepleri de var. İlk defa karşılaşılan bir durum da değil. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından dava açılıyor. Anayasa Mahkemesi konuyla ilgili incelemeler yaptıktan sonra bir karar verecek.

GERGERLİOĞLU KARARI



Aslında daha önce bu şekilde benzer bir olay yaşandı. 3 vekilin haklarındaki kesin kararın okunmasıyla vekillikleri sona ermişti. Biri Berberoğlu diğer ikisi de 2 HDP'li vekil idi. Ömer Faruk Gergerlioğlu ile ilgili süreç ilk defa karşımıza çıkan bir süreç değil. Anayasa'da çok açık bir şekilde kesin hükmün Genel Kurula bildirilmesiyle milletvekilliğinin düşeceği yazıyor.

Yanlışlık varsa hükümle ilgili nasıl düzeltileceği mevzuatımızda var. AYM'ye bireysel başvurular hükmün kesinleşmesine engel değil.

Ortada bir kesin hüküm var. AYM'deki sürecin nasıl işleyeceğini bilemiyoruz. Tedbir başvurusu yapılmış eski vekil tarafından AYM reddetmiş.

Kesin hüküm Genel Kurula bildirildikten sonra vekilin vekilliği düşer. Daha ilerisi yasama faaliyetlerinin engellenmesine varmaz diye ümit ediyorum.

1994'te yaşanan olaylara atıf yapılıyor. Hiçbir alakası yok. 1994'te bazı vekillerin dokunulmazlığı kaldırılmıştı, vekillikleri devam ediyordu. Burada bir vekilin vekilliğinin sona ermesi söz konusu.

AB'NİN TÜRKİYE KARARI



Onun detaylarını bilmiyorum. Zaten müzakereler devam ediyordu. Türkiye konusunda AB'nin, AP'nin yaptığı bir değerlendirme vardı Suriye üzerinden. Türkiye hakkında Türkiye'deki terör örgütlerinden, Avrupa'daki uzantılarından bilgi almak çok vahim, hatadır.

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