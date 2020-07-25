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Haber Giriş: 25.07.2020 - 21:42,Son Güncelleme:

TBMM Başkanı Şentop'tan Fatih'in türbesinde dua

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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi 86 yıl sonra devasa bir katılım ile yeniden ibadete açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yıllar sonra ilk kez kılınan Cuma Namazı'nın ardından Fatih Sultan Mehmet Türbesi'ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Türbede duayı Meclis Başkanı Mustafa Şentop okudu

Ayasofya 86 yıl sonra devasa bir katılım ile yeniden ibadete açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde yıllar sonra ilk kez kılınan Cuma Namazı'nın ardından Fatih Sultan Mehmet Türbesi'ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarete bazı bakanlar ve milletvekilleri de eşik etti. Ayasofya'nın açılışına atfen gerçekleştirilen türbe ziyaretinde duayı TBMM Başkanı Mustafa Şentop gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Şentop ve beraberindekiler bir süre türbede kaldıktan sonra Fatih Camii haziresinden ayrıldı.

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