TBMM Başkanı Şentop'tan çocuklara bayram hediyesi

Ziyareti esnasında vatandaşlarla bayramlaşan ve sohbet eden Şentop, çocuklara bayram harçlığı ve hediyeler verdi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop çocuklarla hediyeleşirken gülümseten diyaloglar yaşandı.



TBMM Başkanı Mustafa Şentop inecik köyünde yaptığı konuşmada "Bu bayramda biraz farklı bir durum yaşıyoruz. Eskisi gibi görüşemiyoruz. İncecik Tekirdağ en eski kadim bölgesi. Bu tarihi mekanda Cenab-ı Hak daha güzel günlerde bizleri birbirine kavuştursun." dedi.