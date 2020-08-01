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Haber Giriş: 01.08.2020 - 23:32,Son Güncelleme:

TBMM Başkanı Şentop'tan çocuklara bayram hediyesi

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TBMM Başkanı Şentop'tan çocuklara bayram hediyesi
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop bayram ziyareti kapsamında Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı İnecik, Dedecik ve Karahisarlı köylerini ziyaret etti.

Ziyareti esnasında vatandaşlarla bayramlaşan ve sohbet eden Şentop, çocuklara bayram harçlığı ve hediyeler verdi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop çocuklarla hediyeleşirken gülümseten diyaloglar yaşandı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop inecik köyünde yaptığı konuşmada  "Bu bayramda biraz farklı bir durum yaşıyoruz. Eskisi gibi görüşemiyoruz. İncecik Tekirdağ en eski kadim bölgesi. Bu tarihi mekanda Cenab-ı Hak daha güzel günlerde bizleri birbirine kavuştursun." dedi.

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