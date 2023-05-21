TBMM Başkanı Şentop'tan CHP’li belediyenin depremzede kararına sert tepki: “Esir kampına dönüştürmüş vaziyette”

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ın misafir edip, seçimden 2 gün sonra tahliye kararı verdiği depremzedeleri ziyaret etti. Şentop, burada bir süre depremzedelerle sohbet ettikten sonra gazetecilerin sorularını cevapladı.
“ESİR KAMPINA DÖNÜŞTÜRMÜŞ VAZİYETTE”
Şentop açıklamasının devamında, “Biz de bu gözle bakıyorduk ama seçim sonrası istediğini elde edemeyen bazı siyasi bakış gözlerini bürümüş kapatmış insanların bu tür davranışları hepimizi çok derinden yaraladı. Ben şimdi kendilerini ziyaret ettim, hem geçmiş olsun dileklerimi ilettim hem de bütün imkanlarımızla devletin bütün imkanları emrinizdedir, depremden zarar gören vatandaşlarımızın arzu ettikleri her şeyi. Bir de burada yaşama şartları da çok tuhaf geldi bana ilk defa duydum, belli ölçüde ziyaretler, misafir ağırlama vesaire bu konularda ki kısıtlamalar bir nevi burayı bir kampa, bir esir kampına dönüştürmüş vaziyette, bu çok şaşırtıcı ne biçim bir anlayıştır bu hayret ediyor insan. Sonuç itibarıyla bu deprem felaketi herkesin başına gelir Allah göstermesin, Allah muhafaza etsin biz millet olarak bir dayanışma ortaya koyuyoruz, herkesin başta milletimize, milletin bütün fertlerine saygılı bir şekilde hareket etmesi davranışlarıyla da sözleriyle de gerekir. Ben kendilerini ziyaret edip bir geçmiş olsun dileklerimi ilettim burada bütün kurumlarıyla devletimiz emirlerinde.’’ ifadelerini kullandı.