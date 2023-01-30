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TBMM Başkanı Şentop’tan Cezayir’de ikili görüşmeler

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#Mustafa Şentop#KKTC#Cezayir
TBMM Başkanı Şentop’tan Cezayir’de ikili görüşmeler
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2023 09:45

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cezayir’deki temasları kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Şentop, Kotdivuar, Umman ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Meclis Başkanlarıyla ve Pakistan Meclis Başkan Yardımcısı ile bir araya geldi.

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Cezayir temaslarını sürdüren TBMM Başkanı Şentop, dün Kotdivuar Cumhuriyeti Ulusal Meclis Başkanı Adama Bictogo ile görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin ve iş birliği alanlarının son yıllarda hızla gelişmesinden duyulan memnuniyet ifade edildi.

Şentop daha sonra Umman Şura Meclis Başkanı Halid bin Hilal bin Nasır el-Maveli ile ikili görüşme gerçekleştirdi ve ardından Pakistan Milli Meclis Başkan Yardımcısı Zahid Akram Durrani ile bir araya geldi.

Şentop son olarak KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile bir araya geldi. TBMM’den görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, “Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkının hürriyetinin ve hukukunun muhafazası yönünde ahdi ve tarihi sorumluluklarını hassasiyetle yerine getirmeye devam edeceği vurgulandı” denildi.

 

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#Mustafa Şentop#KKTC#Cezayir

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