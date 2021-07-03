TBMM Başkanı Şentop'tan Belarus milli günü mesajı

Şentop mesajında, Belarus halkının milli gününü tebrik ederek, "Belarus ile mevcut ikili ilişkilerimizin ve iş birliğimizin her boyutuyla daha da geliştirilmesi için gayret göstermeye hazır olduğumuzu, bu çerçevede Parlamentolarımız arasındaki temas ve ziyaretlerin de artmasını hedeflediğimizi ifade etmek isterim." ifadelerini kullandı.

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