AA
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TBMM Başkanı Şentop'tan Belarus milli günü mesajı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Belarus Cumhuriyet Konseyi Başkanı Natalya Kochanova ve Belarus Temsilciler Meclisi Başkanı Andreichenko Vladımır'e, Belarus Milli Günü dolayısıyla mesaj gönderdi.
Şentop mesajında, Belarus halkının milli gününü tebrik ederek, "Belarus ile mevcut ikili ilişkilerimizin ve iş birliğimizin her boyutuyla daha da geliştirilmesi için gayret göstermeye hazır olduğumuzu, bu çerçevede Parlamentolarımız arasındaki temas ve ziyaretlerin de artmasını hedeflediğimizi ifade etmek isterim." ifadelerini kullandı.