TBMM Başkanı Şentop’tan, Başrahip Anuşyan’ın kardeşine taziye telefonu

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Ermenileri Patrikliği Genel Sekreteri Başrahip Tatul Anuşyan’ın vefatı nedeniyle kardeşi Aren Anuşyan’ı arayarak taziyelerini iletti.
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Ermenileri Patrikliği Genel Sekreteri Başrahip Tatul Anuşyan’ın hayatını kaybetmesi nedeniyle kardeşi Aren Anuşyan ve Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan’ı telefonla arayarak başsağlığı dileklerini iletti.