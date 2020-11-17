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AA
Haber Giriş: 17.11.2020 - 23:14 | Son Güncelleme:

TBMM Başkanı Şentop'tan Azerbaycan tezkeresi mesajı

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TBMM Başkanı Şentop'tan Azerbaycan tezkeresi mesajı
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan'a asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'nin, TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesinin ardından "Hayırlı olsun." mesajını paylaştı.

Şentop, Twitter'daki hesabında, "Anayasa’nın 92’nci maddesine göre verilen Azerbaycan Cumhuriyetine asker gönderilmesine dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi TBMM’de kabul edildi. Hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

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