TBMM Başkanı Şentop'tan AP'ye: Türkiye aleyhine konuşurken utanmaları gerekir

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamalarından notlar;

Avrupa'da hala bencil ve sadece kendi çıkarlarını düşünen bir siyasetçi grubu var. Türkiye'nin bu süre içinde yaptıklarını anlatmamıza rağmen anlamakta zorluk çekiyorlar. Ben böyle bir karar konusunda samimi olarak düşünenler olsa bile Türkiye'nin Suriye'deki iç savaş sebebiyle yaşamış olduklarını görerek bu tür açıklamalar yapmaktan utanmaları lazım.

4 milyona yakın Suriyeliyi Türkiye kendi topraklarında misafir ediyor yıllardır. Bunu tek başına üstleniyor. Kendi vatandaşlarından farklı olmayan şartlarla onları burada yaşamasını temin ediyor. Türkiye kendi sınırları ötesinde yönetilemeyen Suriye'deki istikrarsızlık kontrolsüzlük sebebiyle Türkiye'ye yönelik saldırıları önlemek amacıyla uluslararası hukukun yetkileriyle sınır ötesi harekatlar gerçekleştirdi. Uluslararası hukuku Türkiye'den daha fazla gözeten başka bir ülke mümkün değil. Bu şekilde dikkat eden bir başka ülke bulmak mümkün değil. Başka ülkeler de Suriye'de. Avrupa Parlamentosundaki yer alan ülkelerin askerleri neden oradalar ne işleri var anlamıyorum, esas onları sormak lazım. Avrupalı köyü niyetli siyasetçiler var. Siyaset gerçeklikten koptuğu zaman etkisini kaybetmeye başlar.

Strazburg'ta bir toplantıda Fransız muhattaplarımıza neden etkili değilsiniz Ortadoğu'da dedim, gerçeklikten kopunca kimse size riayet etmez. Avrupalı siyasetçilerin bencil olduklarını biliyoruz. Kendi ülkeleri için gerçeklikten bu kadar kopmaları daha sonrasında daha büyük sorunlar yaratır onlara hatırlatmak isterim. Türkiye Suriye'deki olaylardan en çok etkilenen ancak en çok sahip çıkan ülkedir. Kim ne derse desin Türkiye aleyhine konuşurken konuşanların utanması gerekir.

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