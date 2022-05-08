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TBMM Başkanı Şentop'tan 'Anneler Günü' mesajı

#Ankara#TBMM#Mustafa Şentop
TBMM Başkanı Şentoptan Anneler Günü mesajı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Üzerimizdeki emekleri, koşulsuz sevgileriyle; hayatımızın ışığı, gözlerimizin nuru, başlarımızın tacı annelerimizin, Sevgili Annemin; her çocuğa, cana, tabiata anne kalbiyle yaklaşan tüm kadınların Anneler Günü kutlu olsun" dedi.

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TBMM Başkanı Şentop, Anneler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Şentop, mesajında, 'Anne' kelimesinin tarifi imkansız bir sevginin derin ifadesi olduğunu belirterek, "Bir evladı sevmek, merhametle, sonsuz şefkatle sarmak, korumak, gözü gibi sakınmak, kendi canından öte can bilmek, annelerimizin yüreğinin yüceliğini ifade etmekte yeterli olmayacaktır. Sevgi evlerimizde evlatlarımıza gönüllü annelik yapan, evlerinin kapılarını sonsuz sevgi ve şefkatle ardına kadar açan koruyucu annelerimize, dünyanın her coğrafyasında en yüce duygularıyla ömürlerini çocuklarımızın ömürlerine adayan tüm annelerimize şükranlarımı sunuyorum. Gözlerinden sakınarak yetiştirip büyüttükleri evlatlarını, ömrünün baharında vatana emanet eden şehit annelerimizin, hasretle acıyla kendi çocuklarından öte tüm evlatlar için mücadele eden Diyarbakır Annelerimizin, hürmetle ellerinden öpüyoruz. Cenab-ı Hak yüreklerimizde hiç bitmeyen hasretleriyle, hüzünleriyle, ahirete irtihal etmiş annelerimize rahmet eylesin. Üzerimizdeki emekleri, koşulsuz sevgileriyle; hayatımızın ışığı, gözlerimizin nuru, başlarımızın tacı annelerimizin, Sevgili Annemin; her çocuğa, cana, tabiata anne kalbiyle yaklaşan tüm kadınların Anneler Günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

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#Ankara#TBMM#Mustafa Şentop

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