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TBMM Başkanı Şentop'tan Akşener'e tepki: Millet iradesine yapılmış büyük bir saygısızlık

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#TBMM Başkanı#Mustafa Şentop#Meral Akşener
TBMM Başkanı Şentoptan Akşenere tepki: Millet iradesine yapılmış büyük bir saygısızlık
Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2023 16:27

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in partisinin grup toplantısında yere mermi fırlatmasına tepki göstererek, "Kürsüden elindeki mermileri yere atarak yaptığı şov ile vermek istediği mesaj millet iradesine yapılmış büyük bir saygısızlıktır" ifadelerini kullandı. Şentop, "Gazi Meclis, mermilerin, silahın değil, sözün, fikrin yeridir" dedi.

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün bir grup toplantısında, bir Genel Başkan’ın, kürsüden elindeki mermileri yere atarak yaptığı şov ile vermek istediği mesaj millet iradesine yapılmış büyük bir saygısızlıktır.

Hangi amaçla, hangi bağlamda, neye dikkat çekmek için olursa olsun millî iradenin kalbi, milletin sinesi olan Gazi Meclis, mermilerin, silahın değil, sözün, fikrin yeridir. Gazi Meclisin mekânları darbe dönemleri dışında mermilerin, silahların mekanı olmamıştır; asla olmayacaktır. Şov amacıyla dahi olsa, yapılan hareketi esefle kınıyorum. 

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Toplumsal her türlü sorunun çözüm yolu olan siyasette ve siyasetin kalbi olan Mecliste şiddet vasıtası olan bir nesnenin propaganda için umuma teşhir edilmesi; Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ekranlarda ve satırlarda “mermi” kavramı ile yan yana getirilmesi her şeyden önce siyasete ve Meclise büyük zarar verir. Bu noktada en büyük hassasiyeti göstermesi gerekenler ise şüphesiz milletvekillerimiz ve siyasi partilerimizin genel başkanlarıdır.

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Herkesi, özellikle seçimlere yaklaştığımız bu hassas süreçte, Meclis'in saygınlığına yakışır şekilde hareket etmeye davet ediyorum."

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#TBMM Başkanı#Mustafa Şentop#Meral Akşener

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