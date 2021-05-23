MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTBMM Başkanı Şentop'tan, Akçakoca Müftüsü Soytekinoğlu'nun açıklamalarına tepki
GeriGündem TBMM Başkanı Şentop'tan, Akçakoca Müftüsü Soytekinoğlu'nun açıklamalarına tepki
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
AA
Haber Giriş: 23.05.2021 - 21:47 | Son Güncelleme:

TBMM Başkanı Şentop'tan, Akçakoca Müftüsü Soytekinoğlu'nun açıklamalarına tepki

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
TBMM Başkanı Şentop'tan, Akçakoca Müftüsü Soytekinoğlu'nun açıklamalarına tepki

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sakarya'nın Karasu ilçesindeki bir camide cuma namazı öncesinde verdiği vaazdaki ifadeleri nedeniyle müftü Şaban Soytekinoğlu'na tepki gösterdi.

Şentop, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Düzce'nin Akçakoca ilçesi Müftüsü Soytekinoğlu'nun, bütün Rumeli muhacirlerini ve göçmenlerini itham eden konuşmasının, çok yanlış ve cahilce olduğunu kaydetti.

TBMM Başkanı Şentop, "Diyanet İşleri Başkanlığımız, konuyla alakalı gereken adımları atmış, soruşturma açmış ve sözü edilen kişiyi açığa almıştır." ifadesini kullandı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi