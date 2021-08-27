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Gündem
DHA
Haber Giriş: 27.08.2021 - 14:33 | Son Güncelleme:

TBMM Başkanı Şentop'tan Afganistan'daki saldırılara kınama

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TBMM Başkanı Şentop'tan Afganistan'daki saldırılara kınama

TBMM Başkanı Şentop, 'Afganistan'da gerçekleşen insanlık dışı, vahşi saldırıları lanetliyoruz. Masum insanları hedef alan böyle bir katliâmı hiçbir şey mazur gösteremez; sorumluluğunu hafifletemez. Afganistan'da huzur ve barışın hâkim olacağı günler için dua ediyoruz.' dedi.

TBMM Başkanı Şentop'un açıklaması şu şekilde:

Afganistan'da gerçekleşen insanlık dışı, vahşi saldırıları lanetliyoruz. Masum insanları hedef alan böyle bir katliâmı hiçbir şey mazur gösteremez; sorumluluğunu hafifletemez. Afganistan'da huzur ve barışın hâkim olacağı günler için dua ediyoruz.

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