MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri TBMM Başkanı Şentop'tan 23 Nisan özel oturumunda önemli açıklamalar
GeriGündem TBMM Başkanı Şentop'tan 23 Nisan özel oturumunda önemli açıklamalar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 23.04.2021 - 14:25 | Son Güncelleme:

TBMM Başkanı Şentop'tan 23 Nisan özel oturumunda önemli açıklamalar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
TBMM Başkanı Şentop'tan 23 Nisan özel oturumunda önemli açıklamalar

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında, TBMM'nin açılışının 101. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel gündemle toplandı.

TBMM Başkanı Şentop'un açıklamalarından öne çıkanlar:

Güçlü Meclis, güçlü millet demektir. Muhtıra, darbe, darbe girişimi gibi Meclis iradesini hedef alan her türlü yasa dışı, hukuk dışı müdahale esasen milleti hedef almış demektir.

Millet iradesini yok sayanlar, kesintiye uğratmak için fırsat kollayanlar, bugüne kadar en büyük zararı devletimize, milletimize vermişlerdir.

23 Nisan gururumuz 101 yaşında... Gönülden kutluyoruz
23 Nisan gururumuz 101 yaşında... Gönülden kutluyoruz!

Milli iradeye sahip çıkmak öncelikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevidir.

Türkiye'nin bütünlüğüne kastetmedikçe, şiddeti bir yöntem olarak kabul edip, teşvik edip, desteklemedikçe, tahakkuku milletin refahı ve devletin bekası için elzem olan hedeflere ket vurmadıkça bütün siyasi farklılıkların bu çatı altında yer alması, demokratik zenginliğimizdir.

101. yıl önce Ankara'da toplanan TBMM, yokluğa mahkum edilmek istenen, vatanı işgal, ordusu terhis edilmiş bir milletin var olma mücadelesi mücessem hali ve karargahı olmuştur.

23 Nisan ve TBMMnin 101. açılış yıl dönümü kutlanıyor Meclis ve Anıtkabirde tören
23 Nisan ve TBMM'nin 101. açılış yıl dönümü kutlanıyor! Meclis ve Anıtkabir'de tören

Şu bilinmelidir; 100 yıl önce sefil ve haksız bir ihtiras uğruna vatanımıza tasallut etmeye yeltenenlere karşı milletimizin çelikleşen iradesi, lüzumu halinde aynı ile harekete geçecek dipdiri bir güç olarak varlığını sürdürmektedir

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi