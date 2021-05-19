TBMM Başkanı Şentop'tan '19 Mayıs' mesajı

TBMM Başkanı Şentop, yayımladığı mesajında, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102'nci yıldönümü nedeniyle bütün gençlerin ve bu vatan için gönlü daima genç kalan vatandaşların bayramını kutladı.

Şentop, "Vatanın bağımsızlığı, milletin istikbali için bu aziz milletin ferasetine ve desteğine güvenerek İstanbul’dan yola çıkan Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşları, 19 Mayıs 1919 günü Samsun’a ayak basmışlar 'Ya İstiklâl, Ya Ölüm' şiarıyla Milli Mücadele’nin ateşini yakmışlardır. Feragat ve fedakârlık abidesi dedelerimizin, ninelerimizin kararlı bir şekilde katıldıkları mücadeleyle ve nihayet Ankara'da TBMM'nin açılmasıyla kahraman milletimiz tarafından mazlum milletlere emperyalizmin yenilebileceği gösterilmiş, kibirli sömürgecilere tarihi bir ders verilmiştir. Dünyada nadiren rastlanıldığı üzere TBMM, hem millet iradesinin tecelligâhı hem de Milli Mücadele’nin yürütüldüğü karargâh olmuş ve Milli Mücadele kazanılarak tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti teşekkül etmiştir" dedi.

'GENÇLERİMİZE DÜN OLDUĞU GİBİ BUGÜN DE İNANCIMIZ TAM'

Şentop, mücadelenin en ağır sorumluluğunu gençlerin yüklendiğini belirterek, "Tarihi boyunca masum ve mazlum milletlerin hamisi olan Türk milletinin büyük bir inançla verdiği mücadelenin en ağır sorumluluğunu da gençlerimiz yüklenmişlerdir. Ecdadından tevarüs ettiği hür ve bağımsız yaşama iradesini istikbal yolculuğunun azığı edinen gençlerimize dün olduğu gibi bugün de inancımız tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle, ülkemizin tam bağımsızlık mücadelesinin başlangıcı kabul edilen bu tarihi günün 102’inci yıldönümü vesilesiyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere istiklal mücadelemizin kahramanlarını, vatan uğruna şehadet şerbetini içen bütün şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyor; 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyorum" diye konuştu.

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