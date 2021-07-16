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Nursima ÖZONUR- Kaan ULU/ ANKARA, (DHA)-
Haber Giriş: 16.07.2021 - 13:46 | Son Güncelleme:

TBMM Başkanı Şentop'tan 15 Temmuz Şehitliği ziyareti

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TBMM Başkanı Şentop'tan 15 Temmuz Şehitliği ziyareti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Karşıyaka Mezarlığı'ndaki 15 Temmuz Şehitliği'ni ziyaret ederek, karanfil bıraktı.

TBMM Başkanı Şentop, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Karşıkaya Mezarlığı'ndaki 15 Temmuz ve Polis Şehitliği'ni ziyaret etti. Şentop'a TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu ve bürokratlar eşlik etti. Şentop, ziyarette şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Şehitlikte Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dua edildi.

TBMM Başkanı Şentoptan 15 Temmuz Şehitliği ziyareti

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