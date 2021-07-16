TBMM Başkanı Şentop'tan 15 Temmuz Şehitliği ziyareti

TBMM Başkanı Şentop, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Karşıkaya Mezarlığı'ndaki 15 Temmuz ve Polis Şehitliği'ni ziyaret etti. Şentop'a TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu ve bürokratlar eşlik etti. Şentop, ziyarette şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Şehitlikte Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dua edildi.

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