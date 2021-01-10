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Haber Giriş: 10.01.2021 - 13:54 | Son Güncelleme:

TBMM Başkanı Şentop’tan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

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TBMM Başkanı Şentop’tan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Şentop paylaşımında, “Kamuoyunun doğru, eksiksiz ve hızlı şekilde bilgilendirilmesi için gecesini gündüzüne katan, bir fotoğraf karesi ve bir görüntü için saatlerce emek harcayan basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

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