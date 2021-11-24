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TBMM Başkanı Şentop'a '38 yıl önceki ödev defteri' sürprizi

#Mustafa Şentop#Öğretmenler Günü#TBMM
TBMM Başkanı Şentopa 38 yıl önceki ödev defteri sürprizi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Tekirdağ'da görev yapan öğretmenlerle çevrim içi bir araya geldi.

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Şentop, görüntülü sohbet uygulaması "Zoom" üzerinden canlı yayımlanan 24 Kasım Öğretmenler Günü Buluşması'nda yaptığı konuşmada, çocukları, gençleri faydalı kişiler olarak yetiştirmek için gayret eden öğretmenlerle çevrim içi de olsa birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Çocukların eğitim ve öğretiminde, terbiyesinde, onların inşası için öğretmenlerin verdiği üstün gayret ve mücadelenin, bilinçle, yorulmadan ve bıkmadan devam etmesi temennisinde bulunan Şentop, şöyle devam etti:

"Başta görevi başında şehit edilenler olmak üzere vefat eden bütün öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Değerli öğretmenlerimiz, milletçe geleceğimizin teminatı çocuklarımızı sizlere güvenle emanet ediyoruz. İnsanın yer yüzündeki macerasıyla birlikte başlayan mesleğinizin özü insanla uğraşmak, insan yetiştirmektir. Öğretmenlik sabırlı olmayı, sebat etmeyi, gayretli olmayı gerektiriyor. Tabii bütün bunları söylerken 18 yıl öğretmenlik yapmış, üniversitede hocalık yapmış birisi olarak konuşuyorum."

TBMM Başkanı Şentopa 38 yıl önceki ödev defteri sürprizi

Şentop, öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu vurgulayarak, "Öğrencilerinizi toplumumuzun sahip olduğu kültürel değerlerle mücehhez kılarken çok büyük bir hizmeti ifa ediyoruz. Bir yandan toplumsal yaşantının dinamiklerini ve devamını, o esnada da değişen şartlara uyum sağlamalarını ve adapte olmalarını kontrol ederek talim ve terbiyelerini zenginleştiriyorsunuz. Bu sebeple mesleğiniz toplumumuz tarafından en ulvi ve en kutsal meslek olarak vasıflandırılmaktadır." diye konuştu.

Her insanın hayatına tesir eden bir öğretmeni olduğunu dile getiren Şentop, şunları kaydetti:

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"Hepimiz okul sıralarından geçtik. Adını hiç unutmadığımız mutlaka en az bir öğretmenimiz olmuştur. Kendimize model aldığımız, gönül köprüsü kurduğumuz bu öğretmenimiz veya öğretmenlerimiz hayatımızın sonraki safhalarında zihnimizde dost sohbetlerinde yad ettiğimiz insanlar olmuştur. Takdir edersiniz ki bir öğretmen, ruhuna tesir ettiği öğrencilerine, rehberliği sayesinde büyük ve geniş ufuklar, bir yol sunabilir. Mesleğinizin özünde var olan fedakarlığın sahipleri olarak, gözümüzün nuru, geleceğimizin teminatı nesilleri sarsılmaz bir güvenle sizlere emanet ediyoruz."

Programda, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ve İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan da konuşma yaptı.

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Bazı öğretmenler de Şentop'a öğrenci ve öğretmenlikle ilgili sorular sordu.

ŞENTOP'A "ÖDEV DEFTERİ" SÜRPRİZİ

Konuşmaların ardından programa katılan Şentop'un imam hatip lisesinden edebiyat öğretmeni Kamil Güney, Meclis Başkanı'nın 1983 yılındaki ödev defterini, kendisine ulaştırması için Ulusan'a teslim etti.

Güney, Şentop'un yazdığı şiirleri yeniden okuduğunu ve öğrencisiyle gurur duyduğunu ifade etti.

Meclis Başkanı Şentop ise öğretmeninin anlattıkları ve gösterdiği ödev defterinin kendisi için sürpriz olduğunu dile getirdi.

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Şentop, çok disiplinli olan öğretmeninden öğrencilik yıllarında çok istifade ettiğini söyledi.

TBMM Başkanı Şentopa 38 yıl önceki ödev defteri sürprizi

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