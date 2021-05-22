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Gündem
AA
Haber Giriş: 22.05.2021 - 21:21 | Son Güncelleme:

TBMM Başkanı Şentop, Yunanistan'ın "Müslüman Türk varlığını yok saymaya çalışan söylemleri"ni kınadı

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TBMM Başkanı Şentop, Yunanistan'ın "Müslüman Türk varlığını yok saymaya çalışan söylemleri"ni kınadı

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Yunanistan'ın Müslüman Türk varlığını yok saymaya çalışan söylemlerini kınayarak, "Bu tür yaklaşımlar bugüne kadar başarısız oldu, bundan sonra da başarısız olmaya mahkumdur. Batı Trakya'daki Müslüman Türkler Yunanistan'ın kararıyla varlık kazanmış değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Şentop, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, İskeçe Türk Birliği'nin "Batı Trakya Müslüman Türk azınlığına kimlik biçme ve empoze etme politikasına son verilmelidir." başlıklı açıklamasını alıntıladı.

TBMM Başkanı Şentop, mesajında "Yunanistan'ın Müslüman Türk varlığını yok saymaya çalışan söylemlerini kınıyoruz; bu tür yaklaşımlar bugüne kadar başarısız oldu, bundan sonra da başarısız olmaya mahkumdur. Batı Trakya'daki Müslüman Türkler Yunanistan'ın kararıyla varlık kazanmış değildir." ifadelerine yer verdi.

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