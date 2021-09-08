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Gündem
AA
Haber Giriş: 08.09.2021 - 22:44 | Son Güncelleme:

TBMM Başkanı Şentop Viyana’dan ayrıldı

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TBMM Başkanı Şentop Viyana’dan ayrıldı

Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenen Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 5'inci Dünya Parlamento Başkanları Konferansı'na katılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop temaslarını tamamlayarak Türkiye’ye hareket etti.

Şentop’u Viyana Schwechat Havalimanı'ndan Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun ve Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Muhtar Gün uğurladı.

TBMM Başkanı Şentop, Viyana’da 6-8 Eylül'de PAB 5’inci Dünya Parlamento Başkanları Konferansı’na katıldı ve birçok ülkenin parlamento başkanlarıyla ikili temaslarda bulundu.

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