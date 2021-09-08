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Gündem
AA
Haber Giriş: 08.09.2021 - 03:11 | Son Güncelleme:

TBMM Başkanı Şentop, Viyana'da Türk toplumu temsilcilerini kabul etti

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TBMM Başkanı Şentop, Viyana'da Türk toplumu temsilcilerini kabul etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 5. Dünya Parlamento Başkanları Konferansı'na katılmak üzere geldiği Viyana'da, Türk toplumu temsilcileri ile buluştu.

Şentop, temasları kapsamında Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliğinde, yaklaşık 1 yıl önce Viyana'daki terör saldırısında yaralanmasına rağmen bir polis memurunu kurtaran Recep Tayyip Gültekin ve Mikail Özen'i kabul etti. Görüşmede, söz konusu terör saldırısında yaşanan anlar konuşuldu.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop daha sonra Viyana'da Türk toplumu temsilcilerini kabul etti. Şentop, vatandaşlarla bir süre sohbet etti, ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kabulde, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, PAB Türk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan, TBMM Türkiye-Avusturya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak ile Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun da yer aldı.

TBMM Başkanı Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, daha sonra Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Muhtar Gün tarafından verilen akşam yemeğine katıldı.

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