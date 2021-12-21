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TBMM Başkanı Şentop, Üsküp’te Tefeyyüz İlköğretim Okulu’nu ziyaret etti

#KUZEY MAKEDONYA#TBMM#Mustafa Şentop
TBMM Başkanı Şentop, Üsküp’te Tefeyyüz İlköğretim Okulu’nu ziyaret etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’teki Türkçe eğitim veren Tefeyyüz İlköğretim Okulunu ziyaret etti.

 

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TBMM Başkanı Şentop konuşmasında, Türkçenin muhafaza edilmesi için çalışılması gerektiğinin altını çizerek, gelişen yeni teknolojilerin Türk dilini köreltmesine izin verilmemesi, bilakis bu teknolojilerle Türkçeyi zenginleştirmenin yollarını aramak gerektiğini kaydetti.

İnsanlık tarihi kadar eski bir olgu olan dilin insanlar arasındaki ilişkilerin ve iletişimin temel taşı olmanın yanı sıra en etkili kültür aktarıcısı olduğunu vurgulayan Şentop, bir toplumu millet yapan en önemli unsur olan dilin, aynı zamanda kültür değerlerini oluşturan, yaşatan ve bünyesinde muhafaza eden önemli bir hazine olduğunu kaydetti.

TÜRKÇE'NİN BU TOPRAKLARA GELİŞİ 1500 YILI AŞKIN BİR TARİHE DAYANMAKTADIR

Gelecek nesillerin dil öğrenirken aynı zamanda atalarından kalan karakteristik yaşam biçimlerini, içinde yaşadıkları toplumun kendine has özelliklerini öğrenmiş olduklarına işaret eden Şentop, şöyle devam etti:

"Bu sayede çok derin bir kültür mirası edindikleri gibi bu mirasın taşıyıcısı da oluyorlar. Dünyanın en kadim ve yaygın konuşulan dillerinden biri olan Türkçe bugün farklı lehçe ve ağızlarıyla Balkanlar'dan Çin’e kadar geniş bir gönül coğrafyasında soydaşlarımız tarafından konuşulmakta, bütün dünyadaki Türkleri aynı kültür ve aynı medeniyet tasavvuru çerçevesinde birleştirmekte ve binlerce yıllık kültür geçmişimizi yansıtmaktadır. Bu topraklara Türkçe’nin gelişi esasen Osmanlılardan da çok öncedir, 1500 yılı aşkın bir tarihe dayanmaktadır. O tarihlerden bu yana burada önemli bir Türk nüfusu oluşmuş ve Türkçe bu toprakların bir dili olarak konuşulmaya başlanmıştır. O zamanlardan bugüne kadar Türkçenin buralarda kök salmış, bu topraklarla zenginleşmiş ve aynı zamanda bu toprakları zenginleştirmiş olduğunu söyleyebiliriz."

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Şentop ayrıca programı kapsamında Uluslararası Balkan Üniversitesini ziyaret ederek, Dişçilik, Hemşirelik ve Ebelik bölümlerinin açılışına katıldı.

TBMM Başkanı Şentop, Üsküp’te Tefeyyüz İlköğretim Okulu’nu ziyaret etti

 

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#KUZEY MAKEDONYA#TBMM#Mustafa Şentop

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