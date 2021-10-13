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TBMM Başkanı Şentop, 'Uluslararası Kutbuddin Şirazi Sempozyumu'na katıldı

#Ankara#TBMM#Mustafa Şentop
TBMM Başkanı Şentop, Uluslararası Kutbuddin Şirazi Sempozyumuna katıldı

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Sivas'ta çevrim içi düzenlenen 'Uluslararası Kutbuddin Şirazi Sempozyumu'na katıldı.

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TBMM Başkanı Şentop, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nce çevrim içi düzenelenen 'Uluslararası Kutbuddin Şirazi Sempozyumu'na katıldı. Kutbuddin Şirazi'nin vefatının 710'uncu yıl dönümü nedeniyle düzenlenen sempozyumda konuşan Şentop, Şirazi'nin bilim tarihinde yerini aldığını belirterek, "Akıl ve bilimin ışığıyla doğuyu aydınlatan, sevgi ve hoşgörüye dayalı felsefesiyle gönülleri ısıtarak İslam medeniyetini inşa eden o alimler 15'inci yüzyıldan sonra yetişmez oldu ve maalesef zamanla unutuldu" dedi.

Eserleri arşivlerde kalan, adları unutturulan ya da unutulan çok sayıda alim olduğunu kaydeden Şentop, "Unutturulan ya da unuttuğumuz alimler var. Onlardan biri de Kutbuddin Şirazi'dir. Şirazi, bilginin peşinden sürüklenen bir alim. Bir yerden bir yere gitmenin günler aldığı, konaklama, barınma imkanlarının sıkıntılı olduğu dönemlerde İslam topraklarının bütün önemli merkezlerinde bulunmuş bir alim. Hayatı İran'ın güneyinde yer alan Şiraz ve Urmiye gölü yakınındaki Meraga şehri ile birlikte Konya, Sivas, Malatya, Bağdat, Kahire, Şam, Tebriz şehirlerinde geçti. Saydığım bu şehirler, günümüzden 700 yıl önce aklın, bilimin ışığıyla parlıyorlardı. Batı, o dönemlerde entelektüel olarak komadaydı. 6'ncı yüzyıldan itibaren Orta Çağ denilen karanlık döneme girdiği için medeniyet dediğimiz kavramın da çok uzağındaydı. Şirazi'nin şöhreti, birçok disiplinde uzman olması ve birçok alanda kıymetli eserler vermesidir. Bir taraftan teorik ve pratik olarak tabiplik çalışmış, İbn-i Sina'nın tıp konusundaki temel eserini değerlendirmiş, diğer taraftan Gazzali sonrası büyük tahribata uğramış olan İbn-i Sina'nın felsefesini tasavvufi yaklaşımlarıyla yeniden canlandırmaya çalışmıştır" dedi.

Sempozyuma, TBMM Başkanı Şentop ile birlikte Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız ile çok sayıda akademisyen katıldı.

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#Ankara#TBMM#Mustafa Şentop