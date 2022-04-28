TBMM Başkanı Şentop, Uluslararası Balkan Üniversitesi’nin iftarına katıldı

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İBU kampüsünde düzenlenen iftara, TBMM Başkanı Şentop'un yanı sıra Kuzey Makedonya Başbakan Yardımcısı Boyan Mariçiç, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök, İBU Yönetim Kurulu Başkanı Recep Süleyman Özdil, Kuzey Makedonya Meclis Başkan Yardımcısı Hüsni İsmaili, TBMM ve Kuzey Makedonya milletvekilleri, siyasiler, diplomatlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve davetliler katıldı. Şentop, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 81 ilinden 85 milyon vatandaşından selamlar getirdiğini belirterek, "Özel olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını da iletmek isterim" dedi.

Türk şiirinin zirve ismi "İslam Medeniyetinin Dirilişi Davasının" öncüsü olarak nitelendirdiği rahmetli Sezai Karakoç'un Kadir Gecesi tarifine atıfta bulunan Şentop, "Seni bulmak için bilen gönül, çöllere bile düşmek gerekseydi, düşerdi. Kutuplarda buzların altında, bin yıl kalıp almak gerekseydi, alırdı. Fakat sen, kendin geliyorsun. Seni bulmak için arınmış bir kalple aramak yeterlidir. En saf bir merhamet gibi kendin geliyorsun" ifadelerini kullandı.

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Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki ilişkilerin mükemmel seviyede seyrettiğine işaret eden Şentop, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Siyaset, savunma, ekonomi, ticaret, eğitim, kültür daha birçok alanda çok sağlam temellere dayanan iş birliğimiz bulunmaktadır. İkili ilişkilerimizi daha da geliştirmek için karşılıklı güçlü bir iradenin olduğunu da görmek bizi memnun ediyor. Balkanlar'da barış ve istikrarın hakim olmasının küresel barış ve istikrarının bir ön şartı olduğunun farkındayız. Bu sebeple Türkiye olarak Kuzey Makedonya da dahil olmak üzere Balkan ülkelerinin istikrarı ve refahı için her türlü desteği veriyoruz."

Kuzey Makedonya'nın farklı kültür, din ve etnik kökenden insanların bir arada bulunduğu barış içinde birlikte yaşama kültürüne sahip bir ülke olarak Balkanlar'da örnek sayılabilecek bir ülke olduğunu vurgulayan Şentop, şunları dile getirdi:

"Kuzey Makedonya'nın önemli bir emsal teşkil ettiği kültürlerin uyumu ve bir arada barış içerisinde yaşama anlayışının korunmasında kuşkusuz soydaş ve akraba topluluklarımızın payı büyüktür, Türklerin bu konudaki payları da çok önemlidir. Kuzey Makedonya'da yaşayan soydaşlarımız ülkelerimizin birbirleriyle olan kuvvetli bağının en önemli unsurlarıdır. Zira Türkler, Balkanlar, Kuzey Makedonya'daki yerli halklardandır ve bu coğrafyayı, kültürü inşa eden milletlerdir. Türk toplumu bu ülkenin eşit ve kurucu halklarındandır. Makedonya Türkleri bu ülkeyi ilgilendiren bütün konularda ve toplumsal hayatın her alanında görüşlerinin dikkate alınmasını, hakça temsil edilmeyi hak etmektedir. Buradaki Türk toplumu devletlerine sadık ve her daim ilerlemeye şiar edinen bir toplum olarak Kuzey Makedonya'da özel bir yere sahiptir."

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Türkiye'nin Kuzey Makedonya halkının hem kalbinde hem de hafızasında özel bir yere sahip olduğunu bildiklerini, Türk halkının da aynı duygularla buna mukabele ettiğine dikkati çeken Şentop, Türkiye'nin zor zamanlarında Kuzey Makedonya'nın yanında durarak bu kardeşlik duygusunun hakkını verdiğini söyledi. Şentop, "Türkiye, kadim dostu Kuzey Makedonya'yı bağımsızlığından bu yana her alanda desteklediği gibi bundan sonra da desteklemeye devam edecektir" dedi.

Uluslararası Balkan Üniversitesinin Kuzey Makedonya'nın geleceğine yapılan en güzel yatırımlardan birisi olduğunu kaydeden Şentop, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Uluslararası Balkan Üniversitesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın iki ülke arasındaki mükemmel ilişkilerin güzel bir nişanesi olarak kuruculuğuna öncülük ettiği bir kurumdur. Uluslararası Balkan Üniversitesi sadece Kuzey Makedonya'da değil bütün Balkan ülkelerinden öğrenci kabul etmekte ve kaliteli eğitimin yanı sıra farklı toplumlardan ve kültürlerden gelen kişilerin kaynaşmasına ortam meydana getirmektedir. Üniversitemiz bir büyük başarı hikayesidir, bu başarının daha üst seviyelere taşınması ve somut kazanımlara dönüşmesi bizlerin elindedir. Kısa sürede bölgede kaliteli eğitimiyle adını duyuran bu güzide kurumun desteklenmesi başta Kuzey Makedonya olmak üzere bu coğrafyaya beşeri sermaye anlamında değerli katkılar sağlayacaktır."