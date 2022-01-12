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TBMM Başkanı Şentop, Ukrayna-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Eş Başkanını kabul etti

#TBMM Başkanı#Mustafa Şentop #Rüstem Umerov
TBMM Başkanı Şentop, Ukrayna-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Eş Başkanını kabul etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Ukrayna-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Eş Başkanı Rüstem Umerov ve beraberindeki parlamenter heyetini kabul etti.

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Meclis Başkanı Mustafa Şentop, kabulde yaptığı konuşmada, Ukrayna ile bir yandan mevcut iş birliği alanlarının derinleştirildiğini, diğer yandan da yeni iş birliği alanları oluşturulduğunu söyledi. İki ülke parlamentoları arasındaki ilişkilerin de artmakta olduğunu ifade eden Şentop, Ukrayna ile 2021'de 7,3 milyar dolara yükselen ikili ticaret hacminin yeterli olmadığını vurgulayarak, "10 milyar dolar ticaret hacmi hedefimiz baki" dedi.

Türkiye'nin, Ukrayna'da yaşanan sorunların barışçıl yollarla çözümü için üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu belirten Şentop, "Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve siyasi egemenliğine tam desteğimizi bir kez daha teyit etmek isterim" diye konuştu.

TBMM Başkanı Şentop, Ukrayna-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Eş Başkanını kabul etti

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Ermeni tezlerini destekleyen yasa tasarılarının geri çekilmesinden duyduğu memnuniyeti de dile getiren Şentop, "İlişkilerimizi böyle işlerle gölgelemek isteyenlerin azınlıkta olduğunu, Ukrayna yönetiminin bu konuda baştan beri sağduyulu ve ilkesel bir yaklaşım ortaya koyduğunu biliyoruz. Bunlar karşısında sağduyulu yaklaşımın sürmesini arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Şentop, Ukrayna-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Eş Başkanını kabul etti

Şentop ayrıca, Ukrayna'da faaliyet gösteren FETÖ iltisaklı okulların Türkiye Maarif Vakfı'na devrine yönelik Türkiye'nin beklentisini hatırlattı.

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