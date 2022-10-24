TBMM Başkanı Şentop, Ukrayna Parlamentosu Başkanı Stefançuk ile görüştü

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Şentop görüşmede, “Kırım’ın ilhakını tanımadık, tanımayacağız” dedi.Şentop görüşmede, “Kırım’ın ilhakını tanımadık, tanımayacağız” dedi.TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hırvatistan’da temaslarına devam ediyor. Şentop, İsveç Parlamentosu Başkanı Andreas Norlen ve Finlandiya Parlamentosu Birinci Başkanvekili Antti Rinne ile yaptığı üçlü görüşmenin ardından Ukrayna Parlamentosu Başkanı Ruslan Stefançuk ile bir araya geldi. Öncelikle savaşta hayatını kaybeden Ukrayna vatandaşları için Türk halkının başsağlığı dileklerini ileten Şentop, 10 ve 17 Ekim’de ülke genelinde gerçekleştirilen saldırılarda başkent Kiev’in en işlek caddelerinin vurulduğunu görmenin üzüntüsünü dile getirerek, “Ayrım gözetmeksizin sivil halkın hedef alınması kabul edilemez” dedi.“Türkiye’nin Ukrayna’nın toprak bütünlüğü, bağımsızlığı ve egemenliğine desteği tamdır” ifadelerini kullanan Şentop, böylesi bir ortamda Kırım Platformu’nun parlamenter boyutunun bu zirve ile birlikte ivme kazanmasını önemsediklerini söyledi.



“KIRIM’IN İLHAKINI TANIMADIK, TANIMAYACAĞIZ”



Şentop, “2014 yılında Kırım’ın ilhakını tanımadık, tanımayacağız. Aynı şekilde hukuka aykırı şekilde yapılan son sözde referandumları ve ilhak kararını da tanımadık. Bizim için gayrimeşru nitelikte ve yok hükmündedirler. Bunları sadece size değil, Rus muhataplarımıza da aynı açıklıkla söylüyoruz. Bölgemizin ve dünyamızın ihtiyaç duyduğu barışa şans vermek yerine sözde referandumlarla diplomasi masasından uzaklaştıklarını kendilerine ifade ettik” dedi.



Türkiye’nin Ukrayna’ya verdiği desteğin devam edeceğini söyleyen Şentop, bugüne kadar 100 civarında insani yardım tırının bölgeye gönderildiğini bildirerek, ilaveten iş adamları ve sivil toplum kuruluşlarının kendi kanallarından yaptıkları yardımların da sürdüğünü kaydetti.



TÜRKİYE’YE 400 BİNDEN FAZLA UKRAYNALI GİRİŞ YAPTI



Savaşın başladığı tarihten bu yana Türkiye’ye 400 binden fazla Ukraynalının giriş yaptığını ve yaklaşık 40 bininin halen Türkiye’de olduğunu ifade eden Şentop, “Savaştan sadece Ukrayna değil, tüm dünya enerji, gıda, ulaştırma gibi pek çok alanda olumsuz şekilde etkileniyor” dedi.



Türkiye’nin bu küresel sorunların giderilmesi için çaba gösterdiğini söyleyen Şentop, BM ile birlikte Türkiye’nin aracılık ettiği Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracı sayesinde küresel gıda krizinin etkilerinin hafifletilmesine büyük katkı sağlandığını vurguladı.



“TAHIL MUTABAKATININ UYGULANMAYA DEVAM EDİLMESİ HEPİMİZ İÇİN ÖNEMLİ VE ÖNCELİKLİDİR”



Şentop, “Tahıl mutabakatının 120 günlük sürenin dolmasının ardından uygulanmaya devam edilmesi hepimiz için önemli ve önceliklidir. Batılı dostlarımıza da söylüyoruz. Bu mutabakatın bozulmasına yol açacak bir bahaneye imkan verilmemelidir” dedi.



“TÜRKİYE, BÖLGE BARIŞI İÇİN ELİNDEN GELEN KATKIYI SUNMAYA HAZIRDIR”



Türkiye’nin diplomatik girişimlerinden bahseden Şentop, Ukrayna-Rusya arasında gerçekleştirilen esir takasının somut sonuç alınan bir konu olduğunu vurguladı. Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya tarafıyla da en üst düzeyde temasta olduğunu belirterek, Türkiye’nin Rusya ile mevcut diyalog kanalının bölge barış ve istikrarı için bir imkan olduğunu söyledi. Şentop, Rusya’yla şu an müzakere masasından uzaklaşılmış olsa da bir noktada müzakere masasına geri dönüleceğini ifade ederek, “Önemli olan Ukrayna için doğru zamanda o masaya oturmaktır. Bu zamana tabii ki Ukrayna karar verecektir. Komşunuz, stratejik ortağınız, dostunuz ve kardeşiniz olarak Türkiye bölge barışı için elinden gelen katkıyı sunmaya hazırdır” dedi.Şentop, “Türkiye olarak bu savaşın Ukrayna’nın toprak bütünlüğü temelinde adil bir barışla daha fazla can kaybı yaşanmadan bir an önce sonlanmasını istiyoruz. En temel arzumuz budur” ifadelerini kullandı. Şentop, daha önce planlanan Ukrayna ziyaretinin Türkiye’de meydana gelen bir helikopter kazası nedeniyle iptal edildiğini hatırlatarak, ilk fırsatta Ukrayna’ya ziyaret gerçekleştirmek istediğini söyledi.