Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

TBMM Başkanı Şentop, Ukrayna Parlamento Başkan Yardımcısı ile görüştü

Güncelleme Tarihi:

#Mustafa Şentop#TBMM Başkanı#Ukrayna
TBMM Başkanı Şentop, Ukrayna Parlamento Başkan Yardımcısı ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2022 10:54

Endonezya’da bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, G20 Parlamento Başkanları Zirvesi’nde gerçekleştirdiği ikili görüşmeler kapsamında Ukrayna Parlamento Başkan Yardımcısı Olena Kondratyuk ile bir araya geldi.

Haberin Devamı

Görüşmede Ukrayna’da yaşanan savaş başta olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. TBMM Başkanı Şentop, “Ülkenizin işgal altındaki bazı bölgelerinde Rusya’ya katılım için referandum düzenlenmesini ve Rusya’nın kısmi seferberlik kararını endişeyle karşıladık. Söz konusu gayrımeşru referandum kararlarını da Rusya’nın bu bölgeleri ilhak kararını da kabul etmediğimizi kamuoyuna açıkladık. Bu tür adımların kimseye faydası yoktur. Tam tersine ateşkes ve barışla ilgili çabaları da zora sokmaktadır” dedi. 

Savaştan sadece Ukrayna’ya komşu ülkelerin etkilenmediğini, savaşın daha geniş bir coğrafyayı etkilediğini belirten Şentop, tahıl krizinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çabasıyla çözüldüğünü hatırlatarak bu sayede 5.5 milyon tonun üzerinde tahılın dünya pazarlarına ulaşabildiğini vurguladı. Şentop, “Bu sürecin devam etmesi önemlidir” dedi. 

Haberin Devamı

Ukrayna Parlamento Başkan Yardımcısı Kondratyuk da her türlü desteğinden dolayı Türkiye'ye teşekkürlerini iletti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mustafa Şentop#TBMM Başkanı#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Hep büyük aile hayali kurmuştu, şimdi 11 çocuğu, 56 torunu ve 101 torun çocuğu var...

Hep büyük aile hayali kurmuştu, şimdi 11 çocuğu, 56 torunu ve 101 torun çocuğu var...

#Marguerite Koller
Şampiyon önce masayı devirdi sonra açık açık Hile var dedi Teknoloji satrancı öldürecek mi

Şampiyon önce 'masayı devirdi' sonra açık açık 'Hile var' dedi! Teknoloji satrancı öldürecek mi?

#Satranç
DADILAR DA İSYANDA | Çocuğum niye beni değil seni istiyor

DADILAR DA İSYANDA | 'Çocuğum niye beni değil seni istiyor'

#Bakıcı

BAKMADAN GEÇME!

Hep büyük aile hayali kurmuştu, şimdi 11 çocuğu, 56 torunu ve 101 torun çocuğu var...

Hep büyük aile hayali kurmuştu, şimdi 11 çocuğu, 56 torunu ve 101 torun çocuğu var...

#Marguerite Koller
Şampiyon önce masayı devirdi sonra açık açık Hile var dedi Teknoloji satrancı öldürecek mi

Şampiyon önce 'masayı devirdi' sonra açık açık 'Hile var' dedi! Teknoloji satrancı öldürecek mi?

#Satranç
DADILAR DA İSYANDA | Çocuğum niye beni değil seni istiyor

DADILAR DA İSYANDA | 'Çocuğum niye beni değil seni istiyor'

#Bakıcı