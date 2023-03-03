Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

TBMM Başkanı Şentop, Türkmen mevkidaşı ile görüştü

Güncelleme Tarihi:

#TBMM#Ankara#Mustafa Şentop
TBMM Başkanı Şentop, Türkmen mevkidaşı ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2023 13:50

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkmenistan Milli Konseyi Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile telefonda görüştü.

Haberin Devamı

TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Mustafa Şentop, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından Türkmenistan'ın gösterdiği destek dolayısıyla Gurbangulu Berdimuhamedov'a teşekkür etti. Türkmenistan'ın personel ve ayni yardımlarından duyulan memnuniyeti dile getiren Şentop, "Bu felaketin ardından, şahsınız ve kardeş Türkmen halkı, ihtiyacımız olan her an yanımızda olacağını bir kez daha göstermiştir. Kardeş Türkmenistan'ın ülkemize yaptığı yardımları da şükranla hatırlayacağız" dedi.

Görüşmede, ikili ve parlamentolar arası ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel son gelişmeler de ele alındı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#TBMM#Ankara#Mustafa Şentop

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika: EYT’liler dikkat EYT başvuru ekranı açıldı... e-Devlet emeklilik işlemleri nasıl başlatılıyor Hangi belgeler gerekiyor İşte detaylar

Son dakika: EYT’liler dikkat! EYT başvuru ekranı açıldı... e-Devlet emeklilik işlemleri nasıl başlatılıyor? Hangi belgeler gerekiyor? İşte detaylar

#EYT
Parayı veren takımı kapar: Sırada Manchester United mı var Futbolu nasıl etkiliyor Ne kadar para harcarsan, futbol dünyası da seni o kadar çok seviyor

Parayı veren takımı kapar: Sırada Manchester United mı var? Futbolu nasıl etkiliyor? 'Ne kadar para harcarsan, futbol dünyası da seni o kadar çok seviyor'

#Manchester United
İşte beklenen seçim takvimi

İşte beklenen seçim takvimi

#Seçim