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Gündem
AA
Haber Giriş: 31.07.2021 - 15:18 | Son Güncelleme:

TBMM Başkanı Şentop ,Türkiye'ye okçulukta ilk altın madalyayı kazandıran Mete Gazoz 'u tebrik etti

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TBMM Başkanı Şentop ,Türkiye'ye okçulukta ilk altın madalyayı kazandıran Mete Gazoz 'u tebrik etti

TBMM Başkanı Şentop, olimpiyat şampiyonu sporcumuz Mete Gazoz'u teleofnla arayarak tebrik etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda şampiyon olarak Türkiye'ye okçulukta ilk altın madalyayı kazandıran Mete Gazoz'u telefonla arayarak tebrik etti.

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Tokyo 2020'de göğsümüzü kabartan, altın çocuk Mete Gazoz'u aradım, tebrik ettim. Heyecanı, sevinci milletimizin heyecanı, milletimizin sevinci." ifadelerini kullandı.

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