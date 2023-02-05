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TBMM Başkanı Şentop: Türkiye'nin geleceğine sahip çıkacağız

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#Mustafa Şentop#Türkiye#TBMM
TBMM Başkanı Şentop: Türkiyenin geleceğine sahip çıkacağız
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2023 16:59

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Bizler Türkiye'nin geleceğine sahip çıkacağız. Türkiye'nin tarihine, kaderine ve karakterine sahip çıkarak yapacağız" dedi.

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop bir dizi ziyaret ve açılışlara katılmak üzere Tokat'a geldi. TBMM Başkanı Şentop'u Tokat Havalimanı'nda Vali Numan Hatipoğlu, AK Parti Tokat Milletvekilleri Özlem Zengin, Mustafa Arslan, Yusuf Beyazıt, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve il protokolü karşıladı. Şentop ilk olarak Ak Parti Milletvekili Yusuf Beyazıt tarafından kurulan Yusuf Beyazıt Eğitim ve Kültür Vakfı'nın açılışına katıldı. Burada konuşan Şentop, "Vakıflar Genel Müdürlüğü yapan bir kişinin bir vakıf kurmaması olmazdı. Bu vakıf mutlaka kendisinden beklenen bir durumdu. Hayırlı olsun. Vakıflar aslında bizim iyilik medeniyetimizin kurumsallaşmış unsurudur" dedi.

'TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNE SAHİP ÇIKACAĞIZ'

TBMM Başkanı Şentop daha sonra Tokat Belediyesi tarafından yapılan Tarihi Meydan ve çeşitli hizmetlerin toplu açılış törenine katıldı. Burada yaptığı konuşmada "Hayatımızı sürdürebilmek için tarihe ve tarihin açık etmiş olduğu karakterinize ve kaderinize uygun hareket etmemiz lazım" diyen Şentop, şunları söyledi:

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"Zaten bununla bütünleştiğiniz zaman toplum ve devlet olarak hamle yapabiliyor, büyük adımlar atabiliyorsunuz. Kendinizi, ülkenizi ve devletinizi etkili, itibarlı hale getirebiliyorsunuz. Bizler TÜRKİYE'nin geleceğine sahip çıkacağız. Türkiye'nin tarihine, kaderine ve karakterine sahip çıkarak yapacağız. İnşallah önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin kaderiyle bütünleşip ve milletimizin yıldızının parladığı dönemlerde bunu daha ileriye taşıyacak bir anlayışla bütünleşecektir. Önümüzdeki dönemlerin bu şekilde uzun yıllar, haftalar, günler olduğunu düşünüyorum. Ama milletimizin feraseti, milletimizin Türkiye'nin geleceğine ve mukadderatına el koyması neticesinde ortaya çıkan kararlılık bizi daha iyi günlere yeniden büyük Türkiye'yi tesis edeceğimiz ve yeni adil bir dünyayı kurabileceğimiz zamanlara taşıyacak. Sadece Türkiye'yi büyüterek değil, aynı zamanda dünyada da Türkiye Yüzyılı, yani Türkiye'nin karakterinin hakim olacağı bir yüzyılı hep birlikte inşa edeceğiz."

Konuşmanın ardından Şentop ve protokol üyeleri tarafından toplu açılış yapıldı.

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#Mustafa Şentop#Türkiye#TBMM

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